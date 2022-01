Le cabinet d’avocats international Goodwin a conseillé Tikehau Ace Capital, société d’investissement en capital-investissement spécialisée dans l’industrie et l’innovation dans le cadre de ses négociations exclusives en vue de l’acquisition de 100% du capital d’Elvia PCB, fabricant spécialisé de circuits imprimés électroniques (PCB) destinés à des marchés exigeants, tels que l’aéronautique, le spatial et la défense, l’automobile, l’industrie, le médical, le ferroviaire et les télécommunications.

Fondée en 1976, Elvia est le premier fabricant français de circuits imprimés en termes de chiffre d’affaires, avec 60m€ de CA pré-covid, et l’un des leaders européens. Elvia est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de circuits imprimés complexes, de haute qualité et fiabilité, destinés à des environnements contraignants tels que la Défense, l’Aéronautique, le Spatial mais aussi les secteurs Industriel, Télécoms, Automobile, Médical et Ferroviaire.

L’opération reste soumise à la satisfaction des conditions préalables usuelles et devrait se concrétiser au cours du premier semestre 2022.

L’équipe Goodwin, conseil de Tikehau Ace Capital, était composée de Thomas Dupont-Sentilles (associé), de Chloé Vu Thien et Thomas Léry (collaborateurs) sur les aspects corporate, Charles-Henri de Gouvion Saint-Cyr (associé) sur les aspects fiscaux, Marie Fillon (associée) et Louis de Chezelles (collaborateur) sur les aspects de propriété intellectuelle, Sarah Fleury (associée) et Jocelyne Yace (collaboratrice) sur les aspects de droit immobilier.