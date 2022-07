Le cabinet d’avocats international Goodwin a conseillé les fonds d’investissement Kurma Partners et Speedinvest dans le cadre de la levée de fonds de 7 millions d’euros de Charles.co, une plateforme d’e-santé dédiée aux hommes.

Créée en juin 2019 par Olivier Algoud et Simon Burellier, Charles.co est une clinique digitale qui offre des solutions complètes, efficaces et personnalisées pour les problèmes de santé du quotidien. L’entreprise compte aujourd’hui 20 médecins partenaires et une quinzaine d’employés à temps plein.

Ce tour de table permettra à la jeune pousse de diversifier les parcours de soins qu’elle propose.

L’équipe Goodwin, conseil de Kurma Partners et Speedinvest, était composée d’Anne-Charlotte Rivière (associée) et Louis Taslé d’Héliand (collaborateur) sur les aspects corporate et de Marie Fillion (associée) et Louis de Chezelles (collaborateur) sur les aspects de propriété intellectuelle.