En France, environ 300 000 recrutements de cadres ont lieu par an. Moment clé de l’entreprise, il est crucial dans la bonne gestion de cette dernière. Goodrecruiter c’est l’idée simple et pourtant si nécessaire de Arnaud Lacassagne et Aymeric Ouizille de regrouper sous un même réseau des recruteurs indépendants ultra compétents qui adhèrent à des valeurs éthiques fortes. Aujourd’hui, la startup est heureuse d’annoncer une levée de fonds d’un million d’euros auprès de deux personnalités du secteur. Grâce à cela, le projet va pouvoir accélérer fortement. L’objectif principal ? Fédérer des recruteurs indépendants qui pourront à leur tour parrainer des personnes de confiance.

Goodrecruiter s’engage à trouver la meilleure personne pour les missions confiées par leurs clients en fonction de l’expertise des indépendants. Forts de leurs années d’expérience dans le secteur du recrutement Arnaud Lacassagne et Aymeric Ouizille savent que les barrières à l’entrée pour devenir recruteur sont faibles mais qu’il faut aussi être armé et doté des bons outils pour réussir. Grâce à leur réseau, ils souhaitent certifier à leur client le sérieux des recruteurs en assurant notamment une formation continue des membres du réseau. Les fondateurs s’engagent également à outiller les indépendants des meilleures solutions pour leur donner un avantage compétitif par rapport aux cabinets de recrutement.

“Comme beaucoup de métiers, celui de recruteur indépendant attire du monde mais il ne s’improvise pas. Nous avons remarqué une augmentation au fil des dernières années. Cependant, rares sont ceux qui réussissent vraiment. Avec Goodrecruiter, nous nous engageons à former nos membres et leur donner les meilleures ressources pour réussir dans ce métier. Nous souhaitons également avoir un véritable impact sur l’éthique de notre métier. Donner la même chance à chacun des candidats peu importe leur genre, leur âge ou leur origine est notre mission première. Goodrecruiter c’est avant tout un réseau solide et collaboratif de recruteurs indépendants qui partagent des valeurs communes et s’engagent à fournir un service de recrutement éthique.” s’enthousiasme Aymeric Ouizille.

Avec cette levée, Goodrecruiter souhaite s’implanter rapidement sur le marché français tout en commençant son internationalisation. Dans les prochains mois, l’équipe souhaite s’impliquer davantage dans le recrutement éthique en s’impliquant notamment dans la création d’un label qui s’assurera de la qualité des recruteurs indépendants et surtout de leur éthique. Enfin, Goodrecruiter est à l’écoute des opportunités de croissance externe.

Un projet dont on devrait entendre parler souvent !