Les levées de fonds ont dépassé leurs objectifs initiaux, suscitant un vif intérêt de la part d’investisseurs institutionnels et fortunés.

Goldman Sachs Asset Management a annoncé aujourd’hui le closing final de deux de ses fonds secondaires sur les marchés privés, Vintage IX et Vintage Infrastructure Partners.

Les fonds Vintage fournissent des solutions de liquidité aux LPs et aux GPs et représentent des produits phares de la gamme de placements alternatifs de Goldman Sachs. Depuis 1998, ils sont à la pointe du marché du secondaire avec plus de 45 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 30 juin 2023.

Vintage IX, la neuvième itération de la stratégie diversifiée de private equity secondaire de Goldman Sachs et l’offre la plus importante parmi les fonds Vintage, a dépassé son objectif de collecte pour atteindre les 14,2 milliards de dollars en actions. Ces investissements proviennent d’un groupe international et varié d’investisseurs institutionnels et fortunés, avec une participation significative des employés de Goldman Sachs. Le fonds précédent, Vintage VIII, avait clôturé à 10,3 milliards de dollars en 2020.

Harold Hope, responsable mondial des marchés secondaires chez Goldman Sachs Asset Management, déclare : « Nous sommes très reconnaissants du soutien de nos investisseurs actuels ainsi que des nouveaux venus. Outre ces investissements, nous avons également levé des capitaux engagés de co-investissement, nous permettant ainsi d’explorer de vastes opportunités. Avec ce capital, nous sommes déterminés à offrir à nos investisseurs des rendements réguliers et différenciés en matière de private equity. »

« Nous nous trouvons à un point d’inflexion du marché secondaire. Aujourd’hui, les opportunités y sont plus nombreuses que jamais. Les grands gagnants à long terme sont les investisseurs qui sauront appréhender le marché dans son ensemble et évaluer la valeur relative des différents types et structures de transactions. »

Le succès de la levée de fonds témoigne de la reconnaissance des 25 années d’expérience de l’équipe, ainsi que l’attrait du marché secondaire. La demande de liquidité est élevée, de nombreuses institutions à travers le monde sont surexposées aux marchés privés, ou à la recherche de moyens de générer de la liquidité au sein de leurs portefeuilles.

L’équipe dédiée aux opérations secondaires bénéficie d’une longue expérience dans les transactions secondaires LP traditionnelles et les solutions secondaires non traditionnelles (y compris les fonds de continuation et les actions privilégiées), ainsi que par sa capacité à tirer parti des ressources élargies de Goldman Sachs pour identifier, évaluer et concrétiser ces investissements.

Vintage Infrastructure Partners, qui s’appuie sur plus de 15 ans d’expérience dans les investissements en infrastructures secondaires au sein de la plateforme Vintage, a réuni environ 1 milliard de dollars d’investissements en actions. Il s’agit du premier fonds « commingled » de Goldman Sachs dédié à l’investissement dans le marché en expansion des infrastructures secondaires.

Harold Hope conclut : « Vintage Infrastructure Partners est le prolongement naturel de notre plateforme. De plus, le contexte de marché est favorable à ce genre de stratégies qui co, et nous sommes encouragés par les facteurs qui continuent de stimuler la croissance et les opportunités dans ce segment de marché. Cette nouvelle levée dans le secteur des infrastructures secondaires va nous permettre de fournir des solutions encore plus complètes pour les investisseurs et les gérants à la recherche de liquidité pour l’ensemble de leurs investissements non-cotés. »

Le sourcing de l’équipe en infrastructures secondaires a augmenté de plus de 40% entre 2021 et 2022, et a atteint un record semestriel en 2023.