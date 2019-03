Un partenariat stratégique dans l’industrie de la construction

L’entreprise de construction allemande Goldbeck reprend GSE, en lieu et place de Towerbrook Capital Partners et de ses autres actionnaires. L’acquisition de GSE par un acteur industriel de renom augure du développement à long terme de GSE dans son métier d’origine : contractant global auprès des entreprises dans l’implantation de leurs locaux d’activités.

Grâce à sa participation de 13 ans dans GSE, Towerbrook a accéléré la croissance de GSE, principalement à l’international. GSE a réalisé un chiffre d’affaires de 570 millions d’euros en 2018, soit une augmentation de 30% par rapport à 2017.

Goldbeck et GSE : deux entreprises performantes et complémentaires

Goldbeck est une société de construction clé en main basée en Allemagne et leader sur son marché. Elle réalise 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires, emploie plus de 6 500 personnes et exploite neuf sites de production. Elle a également 40 implantations en Allemagne et en Europe centrale.

Jan-Hendrik GOLDBECK, CEO de Goldbeck déclare : « Goldbeck a fait le choix de cette acquisition non seulement pour étendre sa couverture géographique, mais également afin de tirer profit des compétences de deux entreprises fortes, pour offrir à nos clients une gamme encore plus large de produits et services à valeur ajoutée ».

Le périmètre géographique des activités de Goldbeck se révèle complémentaire de celui de GSE : Goldbeck travaille principalement en Europe centrale (Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Royaume-Uni, Scandinavie). Elle compte sur son nouveau partenaire pour couvrir les marchés d’Europe de l’Est et du Sud : Espagne, Portugal, Italie, Roumanie, et, bien sûr, la France. Elle entend bien aussi profiter de la présence de GSE en Chine.

« Goldbeck n’acquiert pas uniquement des Hommes et des implantations géographiques, il investit aussi dans un savoir-faire efficace et agile, complémentaire du sien, un ADN que l’entreprise souhaite maintenir » déclara Roland PAUL, CEO DE GSE. Il ajouta, « Goldbeck a été créée à partir de valeurs qui sont celles de GSE : foi dans l’entrepreneuriat, goût du travail bien fait et respect des collaborateurs ».

Son siège est implanté à Bielefeld, ville de taille moyenne située dans l’un des pôles industriels allemands à l’Est de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Tout en étant très délocalisée dans ses opérations, la société a toujours conservé son ancrage régional et sa culture du terrain, qui la rapproche, là aussi de GSE, dont le siège est installé depuis sa création dans la ville d’Avignon.

Deux entreprises distinctes et une vision commune : affirmer un leadership européen

L’union de Goldbeck et de GSE, deux acteurs forts de leurs marchés, créera un leader européen sur le marché de la construction commerciale clé en main. Bien que la complémentarité des activités régionales et le partage des compétences soient des éléments essentiels de l’acquisition, il n’est pas prévu d’absorber la société. Devenant une filiale de Goldbeck, GSE garde son statut de société indépendante, l’identité commerciale et la marque GSE seront préservées. Elle conservera son identité de contractant général auprès de ses clients logisticiens, centres commerciaux et entreprises de transformation. Elle poursuivra aussi ses efforts ambitieux de R&D qui complètera parfaitement l’approche de Goldbeck axée sur l’innovation.

La gouvernance de GSE restera inchangée pour maintenir son indépendance et son ADN : Roland PAUL en sera le Président et le Comité de Direction restera le même.