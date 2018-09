Golaem est une spin off d’INRIA créée en 2009 par Stéphane Donikian, alors Directeur de Recherche à l’INRIA Rennes - Bretagne Atlantique et des associés issus de son équipe.

La solution de Golaem permet de peupler facilement des second-plans et des arrière-plans avec des figurants numériques : supporters, spectateurs, passants, ou encore soldats.

Les logiciels de Golaem sont utilisés par des clients du monde entier dans des séries (Game of Thrones, The Walking Dead…), des films (Black Panther, Spider-Man : Homecoming, Au revoir là-haut…), des publicités (Canal Kitchen, Orangina…) et des cinématiques de jeux vidéo (Halo Wars 2, Middle-earth : Shadow of War…).

La société Golaem est très reconnue sur son marché principal : les effets spéciaux visuels. Cependant il reste une marge de progression importante sur le marché de l’animation, qui a été identifié comme l’un des plus rentables en termes de vente de licences.

L’objectif de Golaem est donc d’augmenter le parc de clients actifs en évangélisant les studios d’animation grâce à des déplacements sur des zones géographiques à forte concentration de studios comme Los Angeles, Vancouver, Tokyo, ou encore le triangle Montréal-Toronto-New York.

Afin de financer ces actions, Golaem a lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme GwenneG pour lever 50 000 EUR sous forme d’obligations non-convertibles.