Cet investissement, qui fait suite au démarrage rapide de GoCardless dans l’open banking, va permettre de renforcer les paiements de compte à compte et de mettre en place un réseau mondial de paiement bancaire rivalisant les cartes. Michael Rouse, ancien Chief Commercial Officer de Klarna, rejoint le conseil d’administration de GoCardless, et Koen Köppen, Chief Technology Officer chez Klarna et membre du conseil d’administration de Mollie, rejoint le conseil d’administration de GoCardless en tant que directeur indépendant, apportant une expertise supplémentaire en matière de technologie et de paiements.

GoCardless, fintech leader dans le domaine des solutions de paiement bancaire, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu un financement de Série G d’un montant de 312 millions de dollars. GoCardless devient ainsi la dernière licorne technologique européenne et britannique valorisée à 2,1 milliards de dollars.

Cet investissement est mené par Permira, qui apporte d’ores et déjà un soutien significatif aux entreprises développant des logiciels de paiement et financiers best-in-class, parmi lesquelles Klarna, Clearwater Analytics et Carta. Le nouvel investisseur BlackRock Private Equity Partners a également rejoint le tour de table. Ce financement va permettre à GoCardless d’accélérer sa croissance dans le domaine de l’open banking en développant à la fois ses produits et sa présence géographique, dans le but de devenir le premier réseau mondial de paiements bancaires.

GoCardless traite plus de 25 milliards de dollars de transactions chaque année et sert plus de 70 000 entreprises à travers le monde, dont DocuSign, Klarna, TripAdvisor et Epson. Depuis sa dernière levée de fonds en décembre 2020, la valorisation de l’entreprise a plus que doublé et ses effectifs ont augmenté de 85 %. GoCardless a accéléré le développement de produits d’open banking et lancé Instant Bank Pay, une nouvelle façon de collecter des paiements ponctuels banque à banque. Depuis, l’entreprise a aidé des milliers de commerçants au Royaume-Uni et en Europe à traiter des millions de dollars de paiements ponctuels.

Klarna a récemment choisi GoCardless pour proposer le prélèvement bancaire à plus de 21 millions de clients aux Etats-Unis, tirant parti de l’expertise de GoCardless dans le domaine des paiements de compte à compte. De plus, PayPal et GoCardless ont signé un accord stratégique faisant de GoCardless le partenaire de PayPal pour les prélèvements bancaires. Les commerçants utilisant PayPal auront bientôt la possibilité d’offrir à leurs clients des options de paiement bancaire supplémentaires, alors que les consommateurs souhaitent de plus en plus avoir le choix du mode de paiement.

Hiroki Takeuchi, co-fondateur et CEO de GoCardless a affirmé : “L’essor de l’open banking représente une évolution générationnelle unique qui va changer la façon dont nous effectuons des paiements à travers le monde. Je suis ravi de nos partenariats avec Permira et BlackRock Private Equity Partners qui, grâce à leur présence mondiale et leur forte expertise technologique, vont nous aider à construire un réseau de paiement bancaire fluidifiant les transactions, sans carte, sans date d’expiration ni frais supplémentaires. Je me réjouis de travailler avec eux et les nouveaux membres de notre conseil d’administration afin d’accélérer le développement de GoCardless.”

Alberto Riva, principal chez Permira, a ajouté : “Nous pensons que GoCardless est idéalement positionné pour devenir un champion mondial des paiements de compte à compte grâce à l’open banking. Nous sommes ravis de soutenir Hiroki et son excellente équipe, afin qu’ils puissent continuer à innover et à offrir des solutions de collecte des paiements de pointe à la fois moins chers et plus rapides, partout dans le monde.”

A travers ce tour de table, GoCardless renforcera l’expertise de son conseil d’administration, avec l’arrivée de Michael Rouse, ancien Chief Commercial Officer de Klarna, et de Koen Köppen, Chief Technology Officer de Klarna et membre du conseil d’administration de Mollie, qui rejoint le conseil d’administration de GoCardless tant que directeur indépendant.

S’appuyant sur sa décennie d’expérience dans le domaine des paiements bancaires, GoCardless va élargir son champ d’action à la fois aux paiements ponctuels et aux paiements récurrents, tout en poursuivant son développement à l’international. L’entreprise ouvrira également son réseau de paiement bancaire à d’autres fournisseurs de services de paiement souhaitant tirer parti de sa technologie et de sa plateforme.

J.P. Morgan Securities PLC a agi en tant qu’agent de placement unique pour cette levée de fonds. Goldman Sachs International a agi en tant que conseiller financier de Permira.