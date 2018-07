Cette levée de fonds permettra à la start-up de continuer à investir dans le développement technologique de sa plateforme en renforçant ses équipes techniques par le recrutement de plus d’une centaine d’ingénieurs dans les prochains mois. L’objectif est de devenir la destination n°1 en Europe du Sud pour les meilleurs talents tech. Glovo entend ainsi poursuivre l’amélioration de son service à destination des utilisateurs, des coursiers et des commerces partenaires.

En s’étendant à 6 nouveaux pays et 20 nouvelles villes dans le monde en l’espace de seulement 3 mois, Glovo a prouvé sa volonté de devenir un acteur mondial sur le marché de la livraison à domicile, notamment en Amérique Latine et dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Glovo est déjà présent dans 61 villes et 17 pays dans le monde. Fondée à Barcelone en 2015, Glovo a révolutionné la livraison urbaine en permettant à ses clients de se faire livrer n’importe quel commerce, enseigne ou restaurant de leur ville en moins de 30 minutes.

L’impressionnante croissance de Glovo souligne le potentiel gigantesque de ce marché. Glovo est fier de pouvoir à nouveau compter sur la confiance de ses investisseurs, le géant japonais du e-Commerce Rakuten, le fonds de venture capital franco-chinois Cathay Innovation, ainsi que le fonds espagnol Seaya Ventures.

AmRest, nouvel investisseur dans ce tour, contrôle plus de 1650 restaurants dans plus de 16 pays, avec un portefeuille de marques incluant KFC, Pizza Hut, Starbucks et Burger King. Cette levée de 115M€ est l’une des plus importantes réalisées par une start-up espagnole en 2018.

« Nous sommes très heureux de cette levée de fonds qui va nous permettre d’accélérer notre croissance, en consolidant nos positions existantes et en s’étendant à de nouveaux marchés à l’international » a commenté Oscar Pierre, CEO et fondateur de Glovo. « Ma priorité est de renforcer nos équipes techniques afin d’améliorer le service, à la fois pour nos clients, les coursiers utilisateurs de la plateforme, et nos partenaires commerçants, pour devenir une référence incontournable ».

En ce qui concerne le développement en France, Alex Fitussi, Country Manager, a commenté : « Cette levée de fonds va nous permettre d’étendre nos activités en France, avec plusieurs villes ciblées d’ici la fin de l’année, mais aussi d’approfondir notre maîtrise logistique sur des segments stratégiques d’avenir comme la livraison de supermarché et de restaurants, où les exigences des consommateurs sont de plus en plus élevées. Sur le segment de la livraison de restaurant en particulier, elle va nous permettre de placer Glovo comme une option de choix et non plus comme un simple challenger ».

L’entreprise pourra également compter sur Niall Wass, nommé Chairman, et ex SVP, EMEA & APAC d’Uber. Au cours de l’année précédente Niall a aidé la société avec sa stratégie d’expansion.