Cette opération, soutenue par Andera Partners, l’actionnaire de référence de Globe, permet de créer un leader français du Shopper et de la Vente, avec un chiffre d’affaires proche de 80 M€ pour 230 collaborateurs et plus de 100 clients actifs, parmi lesquels Adidas, L’Oréal, Dyson, Coca-Cola, Google, Danone.

Conformément au modèle entrepreneurial mis en œuvre par Globe à travers plusieurs acquisitions réussies, TechSell bénéficiera de toutes les ressources du groupe tout en continuant de développer sa propre expertise et en conservant sa liberté d’action et d’innovation.

Sur le modèle des grands acteurs de Shopper Marketing Américains, Globe crée le premier groupe en Europe entièrement dédié au Shopper et à la Vente, deux segments du marché historiquement cloisonnés. Le Groupe, implanté dans une douzaine de villes en France, en Allemagne et en Suisse, peut désormais proposer aux clients de ses différentes agences un service intégré de la transformation de la stratégie commerciale des marques centrée sur les shoppers. L’accompagnement adresse les besoins du New retail : Phygital, connecté, expérientiel, Omnicanal…

« Nous sommes très heureux d’accueillir les dynamiques et performantes équipes de TechSell au sein du groupe et de compléter ainsi notre offre de services. Au-delà de la consolidation du marché et des synergies de croissance attendues, nous visons une véritable amélioration de notre efficacité en décloisonnant encore davantage Marketing et Vente. Un pas majeur pour incarner la promesse « du story-telling au story-selling » et atteindre notre objectif 2022 », déclare Jeremy Dahan, Président de Globe.

« Rejoindre Globe va permettre à TechSell de poursuivre l’incroyable parcours de croissance accompli depuis sa création en 2006. Les ressources du Groupe ainsi que la diversité et la qualité des agences qui le composent sont gages de futurs développements passionnants pour nos clients comme pour nos équipes », commentent Anne-Sophie Hue Desarbres et Vincent Baudrat, cofondateurs de TechSell.