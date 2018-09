Nouveau terrain de jeu des marques, les aéroports accueillent désormais de véritables centres commerciaux. Avec une croissance annuelle ininterrompue de + 10% ces dernières années, le marché du travel retail devrait atteindre 60 Milliards de dollars d’ici 2020.

Déjà présent dans les gares et le métro grâce à un partenariat exclusif avec Mediatransports, dans le réseau des 25.000 points de vente Presse en France au travers d’un partenariat avec Presstalis, et sur les aires de service des autoroutes, Globe Group investit tout naturellement ce lieu de flux que sont les aéroports et annonce le rachat de Partema, acteur majeur du travel retail.

Implanté dans les aéroports d’Orly, Paris CDG, Nice et Toulouse depuis 1998, Partema a acquis une expertise unique et dispose d’un rayonnement international, avec une agence Partema Altitude établie depuis 2011 dans les aéroports de Zurich, Bâle et Genève, ainsi qu’une offre « Global services » qui lui permet de transmettre son savoir-faire et d’encadrer les opérations d’autres prestataires partout en Europe.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance retail de Globe Group qui entend positionner l’offre Partema afin de devenir un partenaire essentiel des réseaux de distribution (Lagardère, Dufry, Heinemann, ...).

Elle va également lui permettre d’accompagner les marques sur un nouveau circuit qui connait une croissance fulgurante depuis ces dernières années grâce notamment à l’aménagement des aéroports et à l’augmentation du nombre de passagers et du temps d’attente au sein des différentes étapes du parcours voyageur.

Comme le précise Jérémy Dahan, Président de Globe Group : « 94% des passagers d’un aéroport rentrent dans une boutique, ce qui fait désormais du travel retail l’un des leviers incontournables de la stratégie de croissance des marques. Avec le rachat de Partema, nous ajoutons à notre offre un nouveau lieu parmi les plus puissants en matière de flux pour permettre aux marques de s’inscrire dans le parcours de vie des consommateurs pour s’imposer ensuite dans leur parcours d’achat ».

Alors que l’expérience s’est imposée comme le meilleur levier d’interaction entre la marque et le consommateur et comme le nouveau prérequis à l’achat, Globe Group va déployer en aéroports, des dispositifs expérientiels en s’appuyant sur son expertise de la transformation commerciale permettant ainsi aux marques de passer d’une stratégie de sell-in à une démarche shopper centric de sell-out.

L’implantation internationale historique de Partema permettra à Globe Group d’opérer aussi bien en France qu’à l’étranger proposant ainsi aux marques une offre internationale centralisée.