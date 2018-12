Gioconda, filiale italienne de LBO France, annonce une prise de participation dans la société Bluclad aux côtés de l’équipe de management, société italienne leader dans le développement de solutions chimiques pour la galvanisation des pièces de métal utilisées dans l’industrie du luxe, principalement pour vêtements, chaussures et bagagerie.

Créée en 2008 et basée à Prato non loin de Florence, Bluclad a développé pour l’industrie du luxe un service unique de mise au point de procédés galvaniques sur l’ensemble des accessoires métalliques. La société, leader sur le marché italien, travaille étroitement avec les maisons de luxe italiennes et étrangères sur la formulation de solutions adaptées, qu’elle commercialise ensuite aux galvaniseurs, ces derniers les utilisant dans des bains galvaniques nécessaires à la réalisation des finitions requises.

La finition galvanique représente l’étape finale de la chaîne de production, dans laquelle les traitements de surface sont effectués sur un composant métallique avant l’assemblage du produit final (chaînes, zips, fermetures métalliques sur un sac à main etc.). Bluclad a étendu récemment son offre à la commercialisation de produits de vernis, domaine où elle souhaite également devenir le fournisseur référent.

Grâce à sa capacité d’innovation technique, et aux services à valeur ajoutée fournies aux galvaniseurs et aux maisons de luxe, Bluclad a connu une croissance régulière et soutenue de son activité depuis sa création, bénéficiant également d’un marché sous-jacent très porteur lié à la renommée du luxe « Made in Italy ». Le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d’euros et emploie 42 personnes, principalement des ingénieurs techniques.

L’entrée de Gioconda, filiale de LBO France, aux côtés des actionnaires fondateurs, devrait permettre à Bluclad d’accélérer son développement à l’international, et en particulier en France où le groupe possède déjà une filiale, soit par croissance organique soit en procédant à des acquisitions ciblées.

Présent depuis 2010 sur le marché italien au travers de sa filiale italienne Gioconda, LBO France vient de finaliser la levée du fonds Small Caps Opportunities de 100 M€. Ce fonds dispose d’une équipe d’investissement dédiée de 6 personnes dont 3 basées à Milan et 3 à Paris. Il a pour objectif d’investir dans des entreprises françaises ou italiennes en croissance, et avec une stratégie de développement à l’international. Bluclad représente le quatrième investissement du fonds et le deuxième en Italie après Vetroelite acquis en 2017.

« L’histoire de Bluclad est caractéristique de la réussite des PME italiennes : un positionnement et un savoir-faire spécifiques, uniques et solides, parfaitement adaptés au marché de niche qu’est l’industrie du luxe qui apprécie tout particulièrement le « Made in Italy ». Les perspectives de développement sont très favorablement orientées, du fait d’une part d’un marché du luxe très porteur et d’autre part d’opportunités de diversification géographiques et produits déjà initiées par la société. Avec Bluclad, Gioconda entend ainsi réaffirmer son soutien au développement des entreprises, en les accompagnant aussi bien dans leurs projets de croissance organique que de croissance externe », ont déclaré Roberto d’Angelo et Arthur Bernardin, Managing Directors chez Gioconda.

« Bluclad, qui bénéficie déjà d’une part de marché très significative en Italie, va pouvoir s’appuyer pleinement sur Gioconda (filiale de LBO France) pour se développer (i) sur le marché français, qui est le deuxième plus important en Europe après le marché italien, ainsi que (ii) sur certains secteurs connexes à celui de la mode. Cette opération vient clôturer la première phase de structuration de la société, initiée avec notre participation au programme Elite de la bourse italienne, qui a permis à la société de renforcer ses compétences. Fort de ce travail, nous pensons que LBO France, à travers sa filiale Gioconda, est désormais le partenaire idéal pour initier cette nouvelle phase de développement de Bluclad », ont déclaré Marco Eruli et Leandro Luconi, fondateurs de Bluclad.