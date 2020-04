Gilde Healthcare annonce aujourd’hui le premier et dernier « closing » de Gilde Healthcare V, un fonds de venture-capital/capital développement de 416 millions de euros. L’objectif initial a été largement dépassé. Ce nouveau fonds cible des opportunités de croissance dans divers secteurs de la santé, incluant la santé numérique et connectée, la MedTech et la thérapeutique à la fois en Europe et en Amérique du Nord. Le fonds portera une attention toute particulière aux entreprises privées du monde de la santé qui cherchent à améliorer les soins pour un coût raisonnable.

La levée de fonds de Gilde Healthcare V a été réalisée en un seul « closing ». Les investisseurs sont internationaux et constituent un mix équilibré incluant des banques, des fonds de retraite, des fonds de fonds, des fonds souverains, des fonds de dotation, des « family-offices », des entrepreneurs et les partenaires de Gilde. Ces investisseurs incluent Royal Philips, un partenaire industriel depuis de nombreuses années, Rabo Corporate Investments des Pays-Bas, HANIEL et KfW Capital d’Allemagne, BNP Paribas Fortis Private Equity et le Belgian Growth Fund de Belgique, le Danish Growth Fund du Danemark et European Investment Fund du Luxembourg.

Pieter van der Meer, Managing Partner chez Gilde Healthcare, a déclaré : « le panorama de la santé en Europe et aux Etats-Unis change rapidement de par le besoin en soins plus ciblés sur le patient et procurant une forte valeur ajoutée. Avec notre nouveau fonds, nous poursuivrons notre stratégie d’investissement en venture-capital/capital-développement dans des entreprises qui déploient des solutions nouvelles permettant de meilleurs résultats sanitaires pour un coût réduit. Un exemple est la surveillance à distance et le traitement des patients à leur domicile, ce qui est encore plus pertinent aujourd’hui alors que nous faisons face au COVID-19 »

Les réalisations financières récentes de Gilde Healthcare incluent la vente à Qiagen de STAT-Dx, une plateforme de diagnostic pour maladies infectieuses comme le COVID-19, la vente à Zambon de Breath Therapeutics qui développe un traitement contre le rejet après une transplantation pulmonaire, et la cotation au NASDAQ d’Axonics, un spécialiste du traitement de la vessie hyperactive. Gilde Healthcare jouit d’un « track record » solide, incluant des « licornes » (entreprises innovantes valorisées à plus d’un milliard de dollars) telles que Ablynx, Ascendis Pharma et uniQure.

L’équipe de Gilde Healthcare est composée d’un mix d’investisseurs, d’experts du secteur et d’entrepreneurs aguerris. Cette équipe transatlantique fournit un support pratique aux entreprises en portefeuille sur leurs chemins de développement international. Le fonds Gilde Healthcare V prendra typiquement des positions en capital entre 10 et 40 millions de euros.