La Française, groupe de gestion d’actifs international avec plus de 69 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 31/12/2019) et des bureaux à travers l’Europe et l’Asie, poursuit sa stratégie de développement au Benelux et consolide son équipe avec l’arrivée de Gianni Pauwels au poste d’International Sales Manager – Belgium & Netherlands.

Andrea Bertocchini, Head of Northern Europe et Italy, se réjouit de ce renforcement. « Même dans le contexte actuel sans précédent, La Française avance de pieds fermes dans son développement et continue d’investir. Le Benelux, notamment avec la présence historique de sociétés du groupe Crédit Mutuel Nord Europe, notre actionnaire, est l’un des marchés phares de La Française. La connaissance profonde de Gianni Pauwels de ce marché et son expérience professionnelle multi-expertise, valeurs mobilières et immobilier, permettront de soutenir nos efforts de développement et d’adapter notre offre aux besoins des investisseurs locaux. »

Gianni Pauwels a débuté sa carrière en 2008 avec Fortis Investments à Bruxelles au sein du département risques & reporting où il travaillait en étroite collaboration avec les équipes de gestion. En 2011, il rejoint THEAM (filiale de BNP Paribas IP) en qualité de Responsable Développement Produits Structurés pour les marchés du Bénélux et des Nordiques. Pendant deux ans, il a acquis une expérience immobilière avec Verelst & Gilen Real Estate avant de rejoindre en 2017 la banque Nagelmackers en qualité de Chef de Produits, responsable du développement de l’offre de produits structurés pour une clientèle de détail et institutionnelle.

Gianni Pauwels détient une maîtrise et une licence en Sciences Economiques Appliquées de l’Université de Hasselt. Gianni est trilingue : Néerlandais, Anglais, Français.