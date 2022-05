Elaborée par Generali Wealth Solutions (GWS) en partenariat avec Kepler Cheuvreux Solutions, cette solution d’investissement vertueuse allie diversification, potentiel de performance et protection du capital, tout en contribuant au financement de projets environnementaux pour la préservation des forêts.

Un engagement qui renforce le positionnement de Generali comme un acteur-clé du développement durable au cœur des territoires, en ligne avec sa stratégie en matière de durabilité et d’investissement responsable.

Donner du sens à son épargne en contribuant à la lutte contre le changement climatique et à la sauvegarde de la biodiversité

En soutenant le fonds de dotation « ONF-Agir pour la Forêt », chaque épargnant devient acteur de la gestion durable des forêts, de la lutte contre le changement climatique et de la sauvegarde de la biodiversité.

Le Fonds a pour vocation de financer des actions concrètes et d’intérêt général menées par les équipes de l’Office national des forêts en faveur des forêts publiques françaises.

Plus précisément, les sommes collectées dans le cadre du produit « K Harmonie Juin 2022 » seront affectées à la restauration hydrologique des tourbières de Lacaune dans le département du Tarn, avec notamment pour objectifs :

l’amélioration du fonctionnement hydrologique des « sagnes »,

la restauration d’une plus grande diversité d’habitats et d’espèces potentiellement associés à ces milieux,

l’information et la sensibilisation du public (sentiers pédagogiques sur site, accompagnement d’étudiants, formation des gestionnaires de ces milieux…).

Toutes les actions menées par le Fonds promeuvent les « Solutions fondées sur la Nature » de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et répondent aux objectifs de développement durable fixés par l’Organisation des Nations Unies. Pour ce projet, les objectifs prioritaires sont les suivants :

Principales caractéristiques du produit structuré « K Harmonie Juin 2022 »

Le produit structuré « K Harmonie Juin 2022 » est disponible au sein des principaux contrats d’assurance-vie assurés par Generali Vie : Himalia, Espace Invest 5, L’Epargne Generali Platinium et GPA Profil Epargne respectivement distribués par les conseillers en gestion de patrimoine, banques privées et régionales, agents généraux et courtiers, conseillers commerciaux du réseau salarié de Generali.

Cette solution d’investissement repose sur :

Une durée d’investissement maximale de 10 ans.

Un objectif de rendement de 6,80 % par an, conditionné à l’évolution de son indice de référence (Solactive Transatlantique 5 % AR).

Une diversification géographique et sectorielle.

Une protection du capital à maturité jusqu’à une baisse de 50 % de l’indice de référence par rapport à son niveau initial.

Une protection des coupons à maturité jusqu’à une baisse de 20 % de l’indice de référence par rapport à son niveau initial.

Des fréquences de rappel semestrielles (à partir du 3ème semestre).

Concrètement, dès le 3ème semestre puis à chaque semestre, si l’indice de référence est supérieur ou égal à son niveau initial, le produit peut être intégralement remboursé de manière anticipée avec un coupon de 6,80 % par année écoulée.

A l’échéance des 10 ans et en l’absence de remboursement anticipé :

Si l’indice de référence est supérieur ou égal à 80 % de son niveau initial (soit une perte de 20 %), le capital est intégralement remboursé avec un coupon de 6,80 % par année écoulée.

Si l’indice de référence est inférieur à 50 % de son niveau initial, l’investisseur perd la protection en capital et le produit subit une perte en capital partielle ou totale égale à la baisse finale de l’indice.

Alessandra Gaudio, présidente de Generali Wealth Solutions : « Engagés depuis plusieurs années en matière d’investissement responsable, nous sommes fiers de soutenir le fonds ONF-Agir pour la Forêt à travers ce nouveau produit structuré, une solution de diversification vertueuse et porteuse de sens pour les épargnants, comme pour nos réseaux de distribution et partenaires. »

Frédérique Lecomte, directrice du fonds de dotation ONF-Agir pour la Forêt : « Je suis très heureuse que Generali rejoigne le collectif de partenaires déjà mobilisés dans ce projet de préservation des tourbières. Cet engagement nous permettra d’aller plus loin et plus vite dans la conservation de ces milieux fragiles. Chaque don compte ! Un grand merci à Generali ! »