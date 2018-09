Avec plus de 8,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Sycomore Asset Management est un gestionnaire indépendant important et un pionnier du segment ESG / ISR en France

Assicurazioni Generali S.p.A. (“Generali”) annonce l’entrée en négociations exclusives avec les actionnaires de Sycomore Asset Management (“Sycomore”), afin d’acquérir une participation majoritaire dans la société et de conclure un partenariat stratégique.

Pour Generali, le partenariat envisagé constitue une nouvelle étape dans la mise en œuvre de sa stratégie multi-boutiques en gestion d’actifs annoncée en mai 2017. Sycomore intègrerait la plate-forme multi-boutique de Generali, coordonnée par Generali Investment Partners et constituerait une étape clef vers son objectif de devenir la plate-forme multi-boutique numéro une en Europe. Bien que le groupe Generali détiendrait la majorité économique de Sycomore, les fondateurs de Sycomore resteront des actionnaires importants de la société aux côtés des collaborateurs de Sycomore qui renforceront leur position au capital de l’entreprise. L’équipe de Sycomore Asset Management continuera de définir et d’implémenter les axes stratégiques de la société et réalisera l’intégralité des investissements en toute indépendance. Cet esprit entrepreneurial, constitutif de l’ADN de Sycomore et marque d’engagement inconditionnel envers ses parties prenantes, porte ses collaborateurs vers toujours plus de motivation, d’innovation et de performance depuis 2001.

Basé à Paris, Sycomore est un gestionnaire d’actifs indépendant de premier plan avec plus de 8,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion en juillet 2018. Sycomore est un pionnier incontesté du segment ESG / ISR en France (premier marché européen de solutions d’investissement ESG / ISR) et est devenu, au fil du temps, un véritable acteur de référence dans ce domaine.

Depuis sa création, Sycomore a pour mission de délivrer une performance pérenne, notamment en identifiant des leviers d’investissement pour la création de valeur à long terme. L’expertise de Sycomore repose sur une approche de terrain et une méthodologie de recherche fondamentale exclusive comprenant des critères financiers et extra-financiers.

Le partenariat stratégique s’appuie sur la relation commerciale existante et l’alignement stratégique entre Generali et Sycomore et vise à offrir un potentiel considérable de synergies, notamment grâce à l’accélération du développement international de Sycomore et au développement d’offres sur mesure à destination de clients privés et institutionnels. Un total de 23 trillions de dollars d’actifs sont gérés selon des critères ESG / ISR à l’échelle mondiale, dont 12 trillions de dollars en Europe [1].

Cette annonce souligne également l’engagement de longue date du Groupe Generali envers les thèmes ESG et ISR et les pratiques commerciales durables.

Tout accord résultant de ces négociations est soumis à la consultation préalable du Comité Social Economique de Sycomore Asset Management (conformément à la réglementation applicable) et à l’obtention des autorisations nécessaires en matière de contrôle des concentrations et en matière règlementaire (en particulier les autorisations de l’IVASS et de l’Autorité des Marchés Financiers).

Timothy Ryan, Directeur des investissements et PDG d’Asset & Wealth Management, a déclaré : « Cette annonce est une accélération de l’exécution de notre stratégie de gestion d’actifs : en nous associant à Sycomore, nous enrichissons notre offre avec de nouvelles solutions d’investissement destinées à nos clients d’assurance et à nos clients particuliers, et nous renforçons nos capacités en matière de développement durable et d’investissements responsables. »

Carlo Trabattoni, directeur de Generali Investment Partners, a déclaré : « Generali cherche à collaborer avec des individus talentueux et entreprenants ayant développé des stratégies d’investissement différenciées soutenues par d’excellents résultats. Les dirigeants et employés de Sycomore se distinguent véritablement dans leur domaine d’expertise et nous sommes impatients de collaborer étroitement avec eux. »

Emeric Préaubert, associé fondateur et PDG de Sycomore Asset Management, a déclaré : « Nous sommes ravis de débuter une nouvelle phase de notre partenariat de longue date avec Generali. La demande de solutions d’investissement socialement responsable augmente à mesure que de la prise de conscience des investisseurs et leur appétit pour ces solutions se développent. La plateforme multi-boutique de Generali nous permettra de capitaliser sur les opportunités importantes qu’elle propose, tout en nous offrant la possibilité de conserver les attributs culturels uniques qui ont contribué à notre succès. »

Zaoui & Co agit en tant que conseil financier exclusif de Generali. Dechert agit en tant que conseil juridique de Generali.

Sycomore Corporate Finance agit en tant que conseiller financier exclusif des actionnaires de Sycomore. Scotto & Associés agit en tant que conseil juridique des actionnaires de Sycomore.