En complément des OPC, la poursuite du déploiement de la solution IZNES sur les parts de fonds immobiliers confirme ainsi sa valeur ajoutée : un parcours complètement digitalisé qui se substitue aux processus manuels et aux supports papier.

IZNES, première plateforme paneuropéenne de traitement des transactions sur OPC en technologie blockchain, offre une solution complète, à disposition des sociétés de gestion et de leurs clients investisseurs, depuis l’entrée en relation jusqu’à la tenue de registre. La révolution technologique de la Blockchain permet ainsi de connecter directement les investisseurs aux sociétés de gestion en circuit court. La réduction des risques opérationnels, l’amélioration de l’efficacité des processus, la sécurité des opérations ainsi qu’une expérience client qui fait référence : autant de promesses tenues par IZNES et sa plateforme de souscriptions / rachats de parts de fonds. Ce nouveau modèle actif sur les OPC, FIA et SCI continue son déploiement sur d’autres types de produits immobiliers et démontre sa capacité d’innovation et de différenciation en comparaison aux pratiques historiques.

Pour Christophe Lepitre, Président d’IZNES : « Choisir IZNES, c’est choisir l’innovation aujourd’hui pour définir le standard de demain. Les acteurs qui nous rejoignent l’ont bien compris et sont suivis par de nombreux autres. Le mouvement de l’innovation en matière de distribution de fonds est en marche. La solution IZNES s’inscrit dans le nouvel écosystème financier qui se met en place et répond à ses exigences économiques, réglementaires, environnementales et humaines. »

Pour Rémi Cuinat, Directeur des actifs en unités de compte chez Generali France et membre du Board d’IZNES : « La montée en charge de la plateforme IZNES dans nos processus à l’actif se développe à un rythme soutenu. Après les opérations sur OPC, en production depuis juin, le traitement des souscriptions/rachats de parts de SCI constitue une avancée indéniable dans l’optimisation de nos opérations, en digitalisant l’intégralité de la chaine de traitements, ce qui constitue un avantage incomparable de la plateforme sur ce type de fonds. Gain de temps, réduction des risques opérationnels, digitalisation des flux de data, … cette solution permet à l’assureur, comme à l’asset manager, d’ouvrir de nouvelles perspectives de distribution des SCI en tant qu’unités de compte. »

Pour Thibault Corvaisier, Directeur de la Gestion Immobilière - SCI ViaGénérations - Turgot AM : « Nous sommes également des précurseurs, la SCI ViaGénérations est aujourd’hui le premier fonds viager du secteur et est depuis deux ans l’UC la plus plébiscitée du marché chez nos assureurs partenaires. Le choix de la solution IZNES s’intègre dans la culture "digitale" de Turgot AM qui alimente notre réussite et nous permet d’accompagner sereinement notre croissance. »