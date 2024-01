Generali a émis ses premières obligations de l’année avec une double tranche Green :

Une tranche Green Senior 5 ans pour 500 millions d’euros avec un rendement final à MS+65bps et un coupon de 3.212%

Une tranche Green Senior 10 ans pour 750 millions d’euros avec un rendement final à MS+95bps et un coupon de 3.547%

Cette transaction représente la première émission Senior de référence pour Generali depuis 2014 qui refinance intégralement les 1,75 milliards d’euros de dette senior en circulation, qui arrive à échéance en septembre 2024.

Generali est le premier assureur européen à émettre une obligation verte (septembre 2019) mais également le plus actif sur le marché des obligations durables avec 8 obligations ESG déjà émis (7 Green Bonds et 1 Sustainability Bond).

Generali a mis à jour et étendu son cadre pour la dernière fois en décembre 2023 pour aligner les catégories vertes éligibles sur la taxonomie de l’UE et refléter ses stratégie d’investissement. La plupart des actifs verts éligibles pour cette transaction seront des bâtiments commerciaux alignés sur la taxonomie de l’UE et situés dans l’UE.

Le carnet d’ordres était bien diversifié ( 80 comptes dans chaque tranche), soulignant la volonté des investisseurs de participer à cette opération rare :

Par zone géographique : l’accord a été bien accueilli dans toutes les juridictions, avec les investisseurs allemands (30%) et italiens (18%) qui se sont vus attribuer près de la moitié de la tranche 5 ans. Les investisseurs britanniques, allemands et français ont reçu plus de 70 % de l’allocation totale de la tranche 10 ans.

Par type d’investisseur : les gestionnaires de fonds se sont taillés la part du lion dans les deux cas (64% sur le 5 ans et 75% sur le 10 ans). Le deuxième catégorie d’investisseurs la mieux servie était les banques et les banques privées dans les deux tranches (27% sur le 5 ans et 21% sur le 10 ans).

Sustainalytics fournit le Second Party Opinion qui assure l’alignement de cette émission avec les derniers principes ICMA et sa conformité avec la recommandation sur la Taxonomie Européenne et le Standard Européen sur les obligations vertes.

Société Générale Corporate & Investment Banking est intervenu en tant que teneur de livre associé pour ces transactions.