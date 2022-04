Generali Wealth Solutions et Generali Luxembourg ont sélectionné de concert la solution développée par les équipes d’Atlantic Financial Group afin de se doter d’une plateforme digitale intervenant sur l’ensemble de la chaîne de valeurs de leurs activités d’origination, de gestion et de distribution de produits structurés.

Conçue par Atlantic Financial Group, la plateforme Platon est un véritable tableau de bord connecté permettant d’avoir instantanément une vue d’ensemble des portefeuilles de produits structurés pour en faciliter la gestion des risques commerciaux, de marchés ou encore règlementaires.

L’utilisation de la plateforme permettra ainsi à Generali Wealth Solutions et Generali Luxembourg de mieux accompagner leurs partenaires dans le suivi des produits émis. Les équipes des deux entités auront ainsi la possibilité de visualiser toutes les informations importantes relatives aux différents supports : performance du produit structuré depuis le lancement, distance du sous-jacent aux barrières de coupon et de protection, récapitulatif des coupons déjà distribués, mise à disposition des documents marketing et légaux. Par ailleurs, il sera possible de programmer des alertes sur la réalisation d’évènements en cours de vie des produits ou encore de générer des rapports automatisés en temps réel (diversification de l’exposition au risque crédit émetteur, des sous-jacents, des maturités) et de simuler des chocs de marché pour en étudier l’impact sur les portefeuilles.

Enfin, Platon permettra de dynamiser l’offre de produits dédiée aux partenaires en automatisant le processus de demandes de cotations auprès des émetteurs bancaires et aidera à automatiser un ensemble de tâches chronophages actuellement effectuées par différentes fonctions support et back-office.

« Nous avons longuement étudié les différentes plateformes développées par les acteurs de l’écosystème des produits et avons été séduits par la solution complète, agile et robuste d’Atlantic Financial Group qui répondait à notre cahier des charges. Par ce choix, nous allons libérer du temps commercial et améliorer la qualité de service que nous proposons à nos partenaires et à leurs clients. Tout au long du processus d’appel d’offres, nous avons beaucoup apprécié l’expertise, le sérieux et la réactivité des équipes d’Atlantic Financial Group qui ont su construire un outil adapté à nos besoins. », a commenté Alessandra Gaudio, Présidente de Generali Wealth Solutions.

Paul Lecoublet, Directeur Général de Generali Luxembourg, a ajouté : « Dans le contexte de forte augmentation du nombre de produits structurés référencés dans nos contrats, il était nécessaire de disposer d’une solution digitale ergonomique et innovante nous permettant de mieux piloter nos risques sur cette classe d’actifs. La plateforme nous permettra également de prévoir davantage les remboursements anticipés à venir sur nos produits afin de mieux servir nos partenaires. De plus, cette nouvelle solution sera l’occasion de mieux anticiper leurs besoins par l’élaboration de nouveaux produits structurés sur mesure. »

Julien Duniague, Managing Partner d’Atlantic Financial Group et Laurent Sasson, Responsable du marché France Atlantic Capital Partners : « Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec Generali Wealth Solutions et Generali Luxembourg et de conclure cet accord avec un acteur institutionnel incontournable sur le marché des produits structurés. Dès le début de nos échanges avec les équipes de Generali, nous avons pu observer leur grand professionnalisme et nous sommes convaincus que leurs méthodes de travail combinées à notre solution digitale les positionnent idéalement pour une gestion d’avenir. Ce partenariat vient valider l’avance technologique de notre plateforme digitale qui constitue un pan stratégique de notre offre globale et vient accroître notre présence sur le marché français. »