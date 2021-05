Créé en 2020, le fonds WCP IMPACT DEV#1 est un fonds d’investissement à impact labellisé « Relance » destiné à soutenir les PME françaises non cotées qui interviennent sur les marchés en croissance de la santé, l’éducation, la consommation responsable ou la transition écologique.

Serge Weinberg, Président de Weinberg Capital Partners : « Nous sommes très heureux de cet accord exclusif avec Generali visant à proposer à ses clients notre fonds d’investissement à impact. Ce fonds repose sur une approche classique d’investissement associée à une discipline rigoureuse dans la mise en œuvre et la mesure de l’impact. L’équipe de gestion sera d’ailleurs rémunérée en fonction de l’atteinte tant des objectifs financiers qu’extra-financiers. »

Hugues Aubry, membre du Comité Exécutif de Generali France, en charge du marché Epargne et Gestion de Patrimoine : « Engagés dans la relance de l’économie française, nous sommes ravis de proposer aujourd’hui en exclusivité avec Weinberg Capital Partners le fonds WCP IMPACT DEV#1 au sein de nos contrats d’assurance vie. Ce support à impact, qui bénéficie du label France Relance, a tous les atouts pour accompagner nos partenaires distributeurs et leurs clients en quête de sens, pour leurs investissements. »

En fonction du niveau de performance atteint sur les critères d’impact, l’équipe de gestion reversera une partie de sa rémunération à l’Institut Télémaque, association loi 1901 ayant pour mission de promouvoir l’égalité des chances et de contribuer à la relance de l’ascenseur social.

La stratégie d’investissement du fonds repose sur une conviction de l’équipe de gestion : les entreprises les plus durables seront plus performantes financièrement. Le fonds vise ainsi à délivrer les rendements de marché du capital-développement.

COMBINER PERFORMANCE FINANCIERE ET EXTRA-FINANCIERE

L’équipe de gestion propose un accompagnement opérationnel dans la mise en place d’une feuille de route extra-financière destinée à mieux préparer les entreprises aux changements de demain. Cette dimension d’impact est stratégique pour les entreprises quel que soit leur taille ou leur secteur, car elles sont confrontées à un environnement en forte évolution : nouvelles exigences des consommateurs, quête de sens des salariés et des jeunes arrivants sur le marché du travail, évolutions règlementaires qui peuvent modifier profondément des modèles d’affaires. Le fonds définit avec le chef d’entreprise 3 à 5 critères d’impact qui seront mesurés chaque année par un tiers indépendant. La société de gestion a conçu un reporting spécifique pour partager les trajectoires de progrès avec ses investisseurs.

L’accès au support en unités de compte WCP IMPACT ASSURANCE, compartiment du fonds WCP IMPACT DEV#1 dédié à Generali Vie, est ouverte jusqu’au 30 septembre 2021 [ 2 ] au sein des contrats d’assurance-vie et de capitalisation Espace Invest 5, Espace Invest 4 et produits labellisés de Generali Vie.

Engagée dans une démarche globale RSE incluant une offre ISR parmi les plus développées, Generali Vie propose à travers ce fonds de Private Equity à impact, de participer au financement de l’économie réelle en soutenant le développement de sociétés sélectionnées par Weinberg Capital Partners pour leur contribution active aux enjeux sociétaux et environnementaux.

L’investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur qu’il ne garantit pas.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Notes

[1] Le label « Relance » a été créé le 19 octobre 2020 par la Direction Générale du Trésor et a pour objectif d’orienter l’épargne des Français vers des véhicules d’investissement qui soutiennent le plan de relance économique dévoilé par le Gouvernement. Il est décerné aux fonds qui soutiennent en fonds propres des PME et ETI françaises tout en respectant des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. (Source : Label Relance | economie.gouv.fr)

[2] Dans la limite de l’enveloppe disponible.