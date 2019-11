Generali Investments Global Solutions Fund (GIGSF) Futuro 2024-1 est destiné aux investisseurs qui cherchent à investir dans un portefeuille diversifié, conçu pour préserver leur capital et générer un rendement sur un horizon de 5 ans.

Generali Investments a lancé un nouveau compartiment obligataire à maturité : Generali Investments Global Solutions Fund (GIGSF) Futuro 2024-1.

Dans un environnement de taux d’intérêt très faibles, Generali Investments a conçu une solution pour les clients cherchant à générer un rendement attractif sur un horizon d’investissement défini de 5 ans.

Le portefeuille vise à fournir une solution robuste en termes de risque-rendement, avec une sensibilité décroissante aux taux d’intérêt sur la vie du compartiment et un objectif de rendement brut de 3,5% par an [1].

À la différence des stratégies à maturité disponibles sur le marché, la stratégie de GIGSF Futuro 2024-1 repose sur une approche d’investissement innovante et optimisée pour générer un rendement attractif et préserver le capital [2], tout en limitant largement le risque de défaut et de prolongation.

La stratégie d’investissement combine l’échéance du compartiment à un portefeuille à faible risque investi dans des obligations très bien notées avec des positions dérivées, apportant une exposition supplémentaire au crédit afin d’améliorer le rendement généré. La stratégie est optimisée et étroitement supervisée au sein d’un cadre de gestion robuste, comprenant la couverture d’expositions non souhaitées à certains risques.

GIGSF Futuro 2024-1 est proposé avec un horizon de placement défini de 5 ans. Le compartiment est ouvert à la souscription jusqu’au 6 décembre 2019 et l’échéance est fixée au bout de 5 ans (au 30 décembre 2024). Des parts dédiées aux clients institutionnels et retail ont été créées et peuvent être souscrites par l’intermédiaire de distributeurs ayant référencé le compartiment.

Le compartiment s’appuie sur l’expertise de longue date de Generali Investments dans les produits de taux et la gestion du risque. Il est géré par deux gérants de fonds seniors de l’équipe Fixed income de Generali Investments Partners [3], Fabrizio Viola et Stefano Perin, qui gèrent plus de 300 millions d’euros de stratégies buy & hold avec une expérience combinée de 35 années dans le secteur [4].

L’équipe de gestion bénéficie du support de l’équipe de recherche macroéconomique (18 personnes) qui fournit des prévisions économiques et des perspectives par classe d’actifs, et par l’équipe de recherche crédit (15 personnes) qui détermine ses propres notations de crédit grâce à un modèle propriétaire. Les deux équipes de recherche appartiennent à Generali Insurance Asset Management (GIAM) [5], qui travaille étroitement avec Generali Investments Partners.