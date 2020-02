Generali Investments [1] lance Generali Investments SICAV (GIS) Euro Green & Sustainable Bond, un nouveau Fonds investi principalement en obligations vertes et durables, en s’appuyant sur son expertise de long terme en matière d’investissement obligataire avec pour objectif de répondre à son engagement en faveur du développement durable.

Ce support propose une stratégie d’investissement liquide et transparente en obligations finançant des projets liés notamment à la transition énergétique et aux énergies renouvelables, ayant un impact positif réel sur le changement climatique.

Il investit principalement en obligations Investment Grade vertes et durables libellées en euros. L’indice obligataire Bloomberg MSCI Barclays Euro Green bond représente son principal univers d’investissement et est son indice de référence officiel. Le Fonds est enregistré en Italie, en France, en Allemagne et en Autriche.

GIS Euro Green & Sustainable Bond bénéficie d’une approche d’investissement associant l’analyse financière « top-down » et « bottom-up », et s’appuie sur différentes expertises :

Des Filtres Éthiques propriétaires permettant d’identifier de possibles activités controversées en termes ESG qui pourraient affecter les émetteurs ;

Un univers d’investissement spécifique comprenant des obligations vertes répondant aux « Principes des obligations vertes » et basé sur l’indice Bloomberg MSCI Barclays Euro Green bond ;

Une note de risque ESG supplémentaire fournie par Sustainalytics pour surveiller les émetteurs sur la base des critères ESG en plus de leurs émissions d’obligations vertes ;

La construction du portefeuille et la sélection des obligations effectuées par des experts internes spécialistes des obligations en euros, sur la base de la recherche interne axée sur la dette souveraine et le crédit.

Cette procédure de sélection rigoureuse permet d’obtenir un portefeuille obligataire vert et durable, avec une note moyenne élevée et une diversification géographique attractive.

Carlo Trabattoni, Directeur Général de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio (société de gestion du Fonds) déclare : « Les marchés financiers peuvent être très efficaces pour allouer les capitaux là où ils sont nécessaires, et notre objectif est de tirer parti de notre savoir-faire dans la gestion de plus de 405 milliards [2] d’€ d’actifs obligataires en euros pour chercher à répondre aux enjeux liés au développement durable. Dans cette perspective et conformément aux engagements du Groupe Generali, nous lançons ce nouveau fonds obligataire GIS Euro Green & Sustainable Bond qui pourra, selon nous, contribuer, à l’enjeu prioritaire crucial que représente la réduction du changement climatique à l’échelon mondial ».

GIS Euro Green & Sustainable Bond est géré par Mauro Valle, CFA, Responsable Obligataire au sein de Generali Investments Partners. Avec 24 ans d’expérience dans le domaine de la gestion d’actifs, il gère notre gamme de fonds Euro Government Bond, largement récompensée. Le Fonds est co - géré par Fabrizio Viola, CFA, 19 ans d’expérience, en charge de la gestion de portefeuilles obligataires pour les clients tiers de Generali Investments depuis 2002.

Le marché des obligations vertes est pleine croissance en raison d’un intérêt grandissant pour les investissements verts, de la réglementation et de son adoption par de nombreux émetteurs et investisseurs institutionnels. Plus de 250 milliards de dollars d’obligations vertes et durables ont été émises en 2019 [3] avec un éventail d’émetteurs plus diversifié sur l’ensemble des secteurs et une multiplication des types d’instruments financiers « verts ». Les perspectives pour 2020 vont dans le sens d’une poursuite de cette croissance en termes de nombre d’émissions, de volumes et d’acteurs sur le marché.

Depuis 2018, le Groupe Generali est fermement engagé dans l’investissement durable, en adhérant aux principes de la « Just Transition » et en apportant son soutien à des mesures de lutte contre le changement climatique, en faveur de la transition énergétique et liées à l’impact social des migrations. L’étape la plus récente de cet engagement est la décision de Generali de rejoindre la « Net-Zero Asset Owner Alliance », groupe d’investisseurs institutionnels engagés auprès des Nations Unies pour décarboner leurs portefeuilles et atteindre des émissions zéro carbone d’ici 2050.