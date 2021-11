Le développement de Generali Global Infrastructure lui permet de se positionner parmi les sociétés de gestion spécialisées les plus dynamiques dans le domaine de la dette d’infrastructure en Europe.

Engagée sur des investissements durables et à impact positif en Europe, GGI annonce près de 6 milliards d’euros d’encours. Au sein d’une gamme de fonds et de stratégies d’investissements, GGI a lancé son troisième fonds de dette senior d’infrastructure.

Generali Global Infrastructure met son expertise dans les infrastructures au service de l’investissement durable et responsable

Basée à Paris et portée par une équipe européenne de près de trente experts, Generali Global Infrastructure déploie une gamme de stratégies et de solutions d’investissements innovantes dans les secteurs de la transition énergétique, de la mobilité verte, de la transition numérique et des infrastructures sociales.

Cela s’illustre notamment à travers le lancement en 2020 de deux fonds thématiques, avec des compartiments distincts en dette et en fonds propres, afin d’accompagner la relance européenne en investissant principalement dans les domaines de la transition énergétique et numérique. L’objectif fixé est de 1,5 milliards d’euros de capitaux avec déjà 700 millions d’euros levés et partiellement investis.

Impliquée dans la relance des économies européennes, Generali Global Infrastructure se différencie par ses stratégies d’investissement qui, via une sélection rigoureuse des actifs, s’appliquent à offrir des rendements stables et prévisibles. Depuis sa création, l’équipe a attiré près de 6 milliards d’euros de souscription et a déployé un portefeuille d’une cinquantaine d’actifs en Europe et en Amérique du Nord. Les fortes capacités d’origination et le large périmètre d’investissement de Generali Global Infrastructure sont essentiels pour constituer des portefeuilles résilients et générer des rendements attractifs pour les investisseurs.

GGI gère près d’une douzaine de fonds, parmi lesquels un fonds de dette senior d’infrastructure [1] dont la levée a atteint en juin 2021 plus de 2 milliards d’euros. Ce fonds est déjà investi à plus de 75 %, offrant un niveau élevé de diversification sur les principaux marchés européens et les secteurs visés, y compris les télécoms, les énergies renouvelables, la mobilité verte et les utilities.

Cette dynamique de croissance a été appuyée par la signature, en juillet 2021 de deux nouveaux produits :

La signature d’un mandat significatif pour le compte du Groupe Bâloise, un fournisseur de services financiers et assurantiels basé en Suisse,

Le lancement d’un troisième fonds de dette senior de 705 millions d’euros, adossé à un pipeline d’investissements très riche, et déjà déployé dans les secteurs des télécommunications, des services publics et de l’énergie.

Philippe Benaroya, associé fondateur et Président de Generali Global Infrastructure, déclare : « Generali Global Infrastructure est désormais une des sociétés de gestion les plus dynamiques en dette d’infrastructure en Europe. Avec une équipe fortement engagée dans l’investissement responsable, nous nous appliquons à créer de la valeur à travers les infrastructures essentielles et permettre ainsi d’accélérer la transformation durable de nos économies et de nos sociétés. Nous sommes particulièrement fiers de la confiance des investisseurs et de notre appartenance à la plateforme des sociétés de gestion de Generali Investments. Soutenus par des plans d’investissement européens et par des stratégies d’investissement adaptées et innovantes, nous sommes confiants et déterminés à poursuivre la croissance active de notre société »