Aujourd’hui, le capital sous gestion (investi ou engagé) de Fifth Wall Ventures s’élève à 900 millions de dollars levés via plusieurs fonds principalement auprès d’un nombre limité d’investisseurs d’envergure internationale. Ces fonds ont vocation à être investis dans des sociétés développant des solutions innovantes liées à l’immobilier : efficacité énergétique, données et statistiques, digitalisation, construction modulaire, smart cities, Blockchain, mobilité urbaine, etc.

Fifth Wall Ventures a par ailleurs développé une expertise dans l’accompagnement de ses investisseurs dans leur stratégie d’innovation, dont Gecina va bénéficier pleinement dans le cadre de sa transformation.

Avec l’investissement dans Paris Fonds Vert géré par Demeter annoncé en décembre 2018, ce nouvel investissement renforce la capacité de Gecina à identifier et cibler à très grande échelle les solutions technologiques et les partenaires innovants qui lui permettront de renforcer la pertinence de sa stratégie sur le long terme et d’accélérer la transformation tant technologique que servicielle du Groupe.

Ces prises de participations dans des fonds qui présentent une forte complémentarité géographique et industrielle viennent compléter la démarche d’open innovation du Groupe articulée autour de partenariats forts. Gecina est aussi partenaire de l’incubateur Paris&Co et de l’accélérateur Wilco.

« Avec ce nouvel accord, nous entendons renforcer notre capacité à anticiper et sourcer à grande échelle les nouveaux services et technologies innovantes liés à l’immobilier en France et à l’international. Nous pourrons ainsi déployer des technologies et méthodes nouvelles au service de nos 100 000 clients YouFirst. Notre politique d’innovation entend conjuguer bénéfices opérationnels immédiats, accélération de la courbe d’apprentissage de nos équipes et accompagnement de notre transformation dans la durée. Notre ambition : faire évoluer en permanence nos propositions de valeur, en faveur du bien-être de nos occupants, de la valorisation des espaces et de la personnalisation des services », commente Méka Brunel, Directrice générale.