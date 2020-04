Carmignac annonce la nomination de Gautier Ripert au poste de directeur des opérations. Gautier est responsable du modèle opérationnel, des données et des solutions IT, ainsi que des services Middle-Office et Technologie. Il rejoint également le Comité de Développement Stratégique de Carmignac.

Gautier, 49 ans, était précédemment responsable mondial des opérations chez AXA Investment Managers. Au cours de ses seize années passées au sein d’AXA IM, Gautier a occupé différents postes au sein des services Opérations et Technologie, menant d’importants projets de transformation des fonctions Front Office. Il a également été directeur des opérations du bureau de Greenwich, aux États-Unis. Il a débuté sa carrière en 1995 chez Crédit Agricole, avant de rejoindre la Société Générale au début des années 2000. Gautier Ripert est diplômé de l’École Centrale de Paris.

« Nous sommes ravis d’accueillir Gautier, un expert reconnu des opérations dans le secteur de la gestion d’actifs. Ses compétences et son expérience représentent un véritable atout pour notre équipe de direction. En tant que directeur des opérations, Gautier aura pour mission de soutenir la croissance et l’efficacité opérationnelle de Carmignac, tout en contribuant au développement continu de notre société au travers de la diversification de nos stratégies d’investissement, de notre offre de produits et de notre portefeuille de clients », déclare Christophe Péronin, directeur général délégué de Carmignac.