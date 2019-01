Il aura plus particulièrement la responsabilité de la promotion du fonds Gaspal Croissance Dividendes, qui a obtenu en fin d’année dernière le soutien de la Sicav Emergence.

Son arrivée fait suite au renforcement des équipes débutée avec l’arrivée de Cédric Besson, en janvier 2018 comme gérant et conseiller du Président. Après une première expérience en banque de détail puis dans un cabinet de gestion de patrimoine, Albin Molines débute sa carrière dans l’asset management en 2011 chez Mandarine Gestion en tant qu’assistant commercial, avant de rejoindre Sanso IS comme responsable de l’équipe commerciale. Il se lance ensuite dans l’aventure entrepreneuriale et co-fonde Salamandre AM. Avant de rejoindre Gaspal Gestion, Albin était responsable commercial chez Amilton AM.

Albin Molines, 30 ans, est titulaire d’un Master en Gestion de Patrimoine (Groupe INSEEC Paris).

Albin Molines est responsable du déploiement commercial de l’offre de Gaspal Gestion auprès des CGP, Family Offices et multigérants. Christian Ginolhac, président de Gaspal Gestion, déclare : « Albin nous apporte sa connaissance des acteurs du secteur de la distribution et de leurs besoins. Son arrivée nous conforte dans notre objectif de faire croitre notre encours en gestion d’actifs en s’appuyant notamment sur ce nouveau segment de clientèle. »