Lors d’un point presse tenu en ligne ce jeudi 15 octobre 2020, Virginie Hauswald (Directrice générale de Garance), Serge Crouin (Président de Garance) et Philippe Lepeuple (Président d’inCube), ont annoncé l’acquisition par la mutuelle de l’entreprise de développement de solutions numériques consacrées à l’univers de l’épargne et de l’assurance-vie.

Cette opération permet à Garance de se doter d’une solution technologique à haute valeur ajoutée pour ses clients, et de poursuivre la construction d’un groupe cohérent avec ses ambitions stratégiques. De son côté, inCube trouve avec ce partenariat une opportunité de se développer sur les canaux de distribution de Garance et de poursuivre sa croissance sur ses différents modèles d’affaires.

Garance acquiert une pépite de la fintech

La prise de participation par Garance s’élève à 83 % du capital d’inCube. Elle a été rendue possible par la cession de ses parts par April, qui souhaite se recentrer sur son cœur de métier. L’offre réussie de GARANCE lui permet d’accueillir dans son groupe la fintech créée en 2013 et plusieurs fois récompensée pour le caractère radicalement innovant de sa solution PolySème (Label du Pôle Finance Innovation, 2015 ; Argus d’Or de l’Innovation, 2016 ; nominée Top 3 Innovation Argus de l’Assurance, mars 2017 ; PepiteTech-FrenchTech, Top#1 of the week, février 2017 ; Trophée de l’Assurance Innovation Start-up, 2018 ; nominée Top 10 Fintech Race to the Top Award Efma Capgemini, 2019 ; finaliste Fintech de l’année 2019 : finaliste Insurtech de l’année 2019).

Dans sa version commercialisée chez Garance, la Solution PolySeme est baptisée Garance Smart Life.

Réinventer l’expérience client en matière d’épargne

L’objectif principal de l’acquisition est l’ajout à l’éventail de solutions proposées par Garance de la solution Garance Smart Life. A la fois interface utilisateur révolutionnaire et nouveau moyen d’envisager son épargne, Garance Smart Life consacre le principe d’épargne par projet de vie. En remplaçant la traditionnelle interface par produit ou type de placement par une interface par projet librement modulable (achat de résidence principale, études des enfants, vacances ou tout autre projet personnalisé), la solution redonne du sens à l’épargne. L’utilisateur est libre de définir ses objectifs d’alimentation, d’échéance et de risque pour chaque projet, et même d’inviter des proches à contribuer à un projet commun. La transmission numérisée des mouvements de gestion au back-office de l’assureur et le support toujours disponible d’un conseiller garantissent au client une expérience fluide, valorisante et sans réel équivalent, basée sur ses projets de vie et non sur des opérations techniques ou financières difficiles d’accès.

Une opération stratégique pour enrichir le « groupe Garance »

L’acquisition d’inCube et l’intégration de Garance Smart Life répondent à l’ambition d’expérience client « zéro défaut » que s’est donnée Garance dans son plan stratégique adopté en juin. La solution sera disponible dès novembre 2020 pour les contrats d’épargne nouvellement souscrits, au premier trimestre 2021 pour les contrats d’épargne existants, et en 2022 pour tous les contrats proposés. Le renouveau de l’espace adhérent Garance par Garance Smart Life s’inscrit pleinement dans la transformation digitale entreprise dans tous les domaines de l’activité de la mutuelle : expérience client, pilotage, expérience assuré, métier, nouvelles propositions de valeur.

InCube rejoint Indep’AM, la filiale de gestion d’actifs de Garance, et contribue à la construction d’un « groupe Garance » tout entier voué, par le développement de solutions en interne et la conclusion de partenariats fructueux, au service de ses clients.

Parallèlement, inCube poursuit son développement en proposant en marque blanche ses solutions digitales aux fabricants et distributeurs de services financiers.

« À l’heure où les acteurs du marché cherchent plutôt à se recentrer sur leur cœur de métier », souligne Virginie Hauswald, Directrice générale de Garance, « notre excellence en matière d’épargne et d’assurance nous permet de faire ce pari gagnant de la réinvention de l’expérience client. Cette acquisition est cohérente avec notre promesse : redonner du sens à l’épargne, en brisant le tabou de la complexité et du manque de clarté qui pèse sur les relations entre assureurs et clients depuis toujours. C’est aussi une preuve de notre ambition d’innovation, nous saisissons les chances d’établir de nouvelles normes de marché plutôt que d’attendre qu’un autre acteur s’en charge. Le concept de Garance Smart Life est symbolique de notre raison d’être : plus que d’un assureur ou d’un gestionnaire d’actifs, on attend du partenaire de l’économie de proximité qu’il soit irréprochable en matière de devoir de conseil tout en présentant d’abord au client ce qui compte et a du sens à ses yeux. »

« L’innovation, le fait d’avoir la primeur de nouvelles solutions à proposer à ses clients est une tradition chez Garance. La proximité vis-à-vis de nos adhérents, c’est ça. Le numérique n’y fait pas obstacle, bien au contraire. Le défi est aujourd’hui de donner envie aux jeunes générations de croire en leur avenir. En structurant l’épargne par projet, on permet à chacun de se projeter et de redonner du sens à demain. C’est un investissement gagnant qui aura beaucoup d’avenir. » explique Serge Crouin, Président de Garance.

« Avec Garance Smart Life, notre obsession a été de faire simple et intuitif pour le client et le conseiller. Nous avons cherché, tout long du parcours, à conjuguer rigueur règlementaire, puissance des algorithmes financiers et intelligence émotionnelle. Nous sommes très heureux de travailler avec Garance. Nous avons une véritable communauté de culture : c’est une structure souple, les choses vont vite, leur mobilisation et leur détermination sont telles que l’on peut prendre des décisions rapidement. » indique Philippe Lepeuple, Président d’inCube.