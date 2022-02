Le groupe Galileo Global Education, leader mondial de l’enseignement supérieur va investir 1,5 milliard d’euros sur 2 ans pour diversifier son réseau d’écoles, par créations et acquisitions. Cet investissement est le plus important depuis la création du groupe et représente en réalité la première étape d’une stratégie mondiale de formation sur les métiers en tension.

La stratégie d’acquisitions et de création du groupe répond à un double enjeu, d’un côté le nécessaire accompagnement vers des formations professionnalisantes d’une population mondiale en croissance et de l’autre la nécessaire hybridation des parcours pédagogiques. L’objectif pour le groupe est de pouvoir créer des parcours pédagogiques mondialisés, tourné vers l’apport de compétences en phase avec les débouchés réels sur le marché du travail. D’ici à cinq ans, l’objectif est d’atteindre le million d’étudiants, contre 200.000 aujourd’hui. Galileo Global Education est engagé depuis sa création à l’élaboration de parcours diplômants et réellement professionnalisants.

Croissance externe : 3 acquisitions en cours Le groupe finalise cette semaine l’acquisition :

d’une école d’arts appliqués en Angleterre

d’une école d’arts et de design à Madrid

de l’IPETH, école de formation de physiothérapeutes et d’infirmiers au Mexique.

A côté de ces acquisitions, une croissance organique forte

En France, ouverture 2022/2023 :

Après la création en 2021 d’une nouvelle école pour aides-soignants, Eva Santé, dans le Grand Est ; en projet 4 nouvelles régions à la rentrée (auvergne Rhône Alpes, Hauts de France, Nouvelle aquitaine, Centre val de Loire)

ELIGE : ouverture d’une nouvelle école de droit professionnalisante

En Allemagne, ouverture 2022.

Création d’une école de médecine à Francfort :

Antenne de la faculté de médecine de European University Cyprus

40 Premiers étudiants prévus pour la rentrée 2022

Pour Marc-François Mignot-Mahon, PDG Monde de Galileo Global Education : « On va là où on est utiles. Notre projet est de proposer une éducation qui ressemble au monde d’aujourd’hui par l’hybridation des contenus, la formation par les compétences et par l’hybridation des géographies »