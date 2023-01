Le Groupe Galia est fier d’annoncer la levée de 25 millions d’euros de dette obligataire auprès d’un acteur majeur du monde mutualiste : Mutex (Groupe Vyv), dans le cadre de la poursuite de sa trajectoire dynamique de développement immobilier à Paris et 1ère couronne.

« Nous sommes ravis de cette levée qui permettra au Groupe Galia de renforcer et d’accélérer son développement dans des projets immobiliers à dimension sociale et humaine. Nous remercions chaleureusement Pascal Pigot, directeur Général de Mutex ainsi que toute l’équipe de Mutex de leur confiance et de leur volonté forte de soutenir nos projets. Nous tenons aussi à remercier toutes les équipes qui ont œuvré pour la réalisation de cette opération : De Pardieu, Brocas Maffei, SBKG & Associés, BEEAM, et enfin Mosaic Investissements. » déclare Brice Errera, Président du Groupe Galia.

« Nous sommes enthousiastes à cette opportunité d’accompagner le développement du groupe familial Galia qui met plus de 40 années de savoir-f aire immobilier dans la réalisation de projets à fort impact social. Notre financement permettra de finaliser neuf projets, incluant des solutions d’hébergement d’urgence et la création de nouveaux logements en zone tendue. Cet investissement s’inscrit dans la politique d’investisseur responsable de Mutex et dans la conviction du groupe Vyv que le logement est un déterminant de la santé. » ajoute Philippe Pigot, Directeur Général de Mutex.