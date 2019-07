Basé à Chambéry, le groupe Alpina Savoie est spécialisé dans la transformation de blé dur en semoule et la fabrication de pâtes, de couscous et de produits céréaliers. Historiquement connu pour ses produits de spécialités, notamment les fameux crozets, Alpina Savoie a su capitaliser sur son savoirfaire de pastier et sur sa marque à forte valeur ajoutée pour développer des produits céréaliers qualitatifs et diversifiés. Pour ce faire, les dirigeants ont construit une filière française d’approvisionnement de blé dur avec des agriculteurs locaux. D’origine française, ce blé connait ensuite une double transformation en semoule grâce à son moulin puis en produits finis sur le site de Chambéry. Alpina Savoie assure ainsi une complète maîtrise de la qualité de ses produits, avec un positionnement 100% France et bio, dans un cadre respectueux de l’agriculture locale et de l’environnement. Le groupe vend ses produits à l’ensemble des canaux de distribution que sont la grande distribution, les industriels de l’agroalimentaire, la restauration hors domicile (RHD) et l’export pour un chiffre d’affaires d’environ 45 M€.

Depuis la reprise d’Alpina Savoie en 2009 auprès de la famille Chiron, Galapagos a donné un nouvel élan au groupe savoyard en révisant son positionnement. Aujourd’hui, Galapagos ouvre le capital d’Alpina Savoie à de nouveaux actionnaires, CM-CIC Investissement, Bpifrance et à ses deux cadres dirigeants, Jean-Philippe Lefrançois et François Coronel, respectivement Directeur Général et Directeur Financier. Cette opération vise à conforter l’ancrage savoyard du groupe et à renforcer le management en place dans la stratégie actuelle de développement.

« Avec les lancements de nouveaux produits, notamment les gammes Filière française et bio de France pour la GMS, ainsi que des pâtes à réhydrater à froid pour la RHD, Alpina Savoie a démontré au cours des dernières années sa capacité à proposer des produits innovants et à répondre aux attentes de ses clients sur des segments de marché porteurs. J’avais à cœur de poursuivre l’aventure en associant les cadres actuels et de bénéficier de l’expertise de CM-CIC Investissement pour nous accompagner dans le développement à venir, tout en renforçant notre ancrage dans l’économie savoyarde avec le soutien de l’antenne régionale de Bpifrance » résume Christian Tacquard, président de Galapagos.

De leur côté, Frédéric Plas et Jérôme Geney, Directeurs Exécutifs chez CM-CIC Investissement se réjouissent de ce partenariat. « Christian Tacquard et ses cadres ont su redimensionner le groupe avec des produits en adéquation avec son savoir-faire industriel. Alpina Savoie dispose aujourd’hui d’un fort potentiel de développement que nous sommes impatients de soutenir et d’accompagner dans la réalisation de la feuille de route ambitieuse que nous avons construite avec l’équipe. »