Une levée de fonds pour financer l’innovation technologique au service de l’impact social

Lancée en 2015, Gojob est aujourd’hui devenue la 1ère place de marché du travail en France.

Les fonds levés ont vocation à soutenir le développement commercial de Gojob, avec un objectif de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, et à accélérer les investissements en R&D qui lui permettront de se maintenir dans un rôle de pionnier de l’innovation sociale. En 2019, Gojob a d’ailleurs lancé l’application « Mon Cash » permettant à chaque travailleur intérimaire d’être payé dès le premier jour travaillé en un seul clic.

Gojob est beaucoup plus qu’une entreprise d’intérim pour les Gojobbers, c’est un véritable outil d’accompagnement et d’insertion mais aussi un levier d’enrichissement des compétences, notamment à travers les actions menées par la Gojob Foundation. Aujourd’hui, en moyenne, chaque Gojobber reçoit 10 heures de formation.

Pascal Lorne, fondateur et CEO de Gojob déclare : « Gojob s’engage au quotidien pour permettre à chacun de trouver un travail décent sans discrimination. Mais ce n’est pas tout. Gojob propose des missions bien rémunérées, avec toutes les prestations sociales, incluant retraite, mutuelle et chômage. Concrètement, en moyenne, les 7.000 salariés intérimaires Gojob, en 2019, ont touché un salaire en moyenne 40% plus élevé que le SMIC. Et pourtant, plus de moitié n’ont pas le bac, voire aucun diplôme.

C’est ça l’esprit Gojob ! Nous libérons les forces vives du travail ! ».

Disponible exclusivement sur Smartphone et Internet, Gojob met en relation et contractualise les prestations de travail via un contrat d’Intérim. Déjà plus de 100.000 travailleurs et 2.000 PME et grands groupes sont utilisateurs.

« Dès notre première rencontre, nous avons senti une très forte adéquation entre les valeurs de Gojob et celles que nous portons et avons été séduits par le modèle de l’entreprise, qui révolutionne l’intérim notamment en le mettant au service des candidats et de l’emploi », indique Félix Mounier, Directeur d’investissement chez Alter Equity.

« La Banque des Territoires assure un rôle d’investisseur d’intérêt général et de long terme afin de répondre aux grands enjeux sociaux et territoriaux. C’est en investissant et en soutenant la croissance des entreprises aux modèles innovants et à fort impact social, telles que Gojob, que nous y parvenons. En utilisant le digital pour offrir des solutions d’accompagnement et de montée en compétences spécifiquement adaptés aux intérimaires, Gojob crée une solution pour des personnes fragilisées sur le marché du travail. C’est pourquoi cet investissement s’inscrit pleinement dans l’action de la Banque des Territoires en faveur de territoires plus inclusifs. », déclare Christophe Genter, Directeur du département Cohésion Sociale et Territoriale de la Banque des Territoires

Ben Marrel, Founding Partner de Breega, premier investisseur et soutien du projet de Gojob remarque : « Dès le départ, Pascal s’est mobilisé sans réserve pour aider ces personnes à mettre toutes les chances de leur côté et à retrouver le chemin de l’emploi. Le succès de Gojob témoigne de sa très grande passion et de son incroyable drive. On est fier de l’avoir accompagné jusqu’à ici. »

Pour Charles-Antoine Janssen de Kois : « Pascal et son équipe sont parvenus à redynamiser certains segments du marché du travail qui étaient particulièrement fragilisés et moribonds. C’est donc avec joie que Kois participe pour la troisième fois à une augmentation de capital de Gojob. »