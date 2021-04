GAM réoriente ses capacités systématiques dans le cadre de sa stratégie axée sur l’efficacité, la transparence et la croissance. L’accent sera mis sur GAM Systematic Alternative Risk Premia, dont le transfert sur la nouvelle plateforme GAM SimCorp était déjà prévu, et sur GAM Systematic Core Macro, qui sera également transféré sur la plateforme. Les plus petites stratégies d’investissement systématique seront clôturées.

Entre autres avantages, ce réalignement permettra d’améliorer la capacité de GAM à fournir des versions durables de ses stratégies, dans le cadre de son approche axée sur la durabilité. Une version durable de la stratégie Core Macro viendra s’ajouter à la gamme de stratégies durables, qui comprend la version durable récemment lancée du fonds Local Emerging Bond Fund et le Climate Bond Fund, qui sera lancé au cours du deuxième trimestre, en réponse à la demande des clients.

Anthony Lawler continuera à diriger l’ensemble de l’activité GAM Systematic tandis que Chris Longworth et Silvia Stanescu dirigeront une importante équipe de 10 professionnels. Spécialistes de l’investissement et basés à Cambridge, ils continueront d’assurer la gestion de la stratégie GAM Systematic Core Macro et seront en charge du lancement de la stratégie Sustainable Core Macro, tout en tirant parti des fonctionnalités de la nouvelle plateforme SimCorp.

La stratégie GAM Systematic Core Macro conservera son historique de performances sur la nouvelle plateforme et son profil d’investissement attendu ne sera pas modifié. La migration interviendra au cours des prochains mois.

Ces changements n’ont aucun impact sur l’équipe GAM Systematic Alternative Risk Premia ou sa stratégie, qui est gérée depuis Londres et Zurich sous la direction de Lars Jaeger.

Conséquence de cette migration, GAM envisage de réduire les missions confiées à l’équipe chargée des opérations, de la technologie et de l’infrastructure à Cambridge. La société entend intégrer ou redéployer dans la mesure du possible les membres de cette équipe au sein de GAM.

Les stratégies systématiques continueront d’être gérées à partir de Cambridge, Londres et Zurich.

Peter Sanderson, Group Chief Executive Officer chez GAM, a déclaré : « Chez GAM, nous nous efforçons en permanence de proposer à nos clients des produits et des solutions qui améliorent et protègent leur avenir financier. GAM Systematic représente toujours une part importante de notre offre client, et nous continuerons de nous concentrer sur nos capacités systématiques les plus importantes et les mieux établies — Alternative Risk Premia et Core Macro — qui ont toutes deux démontré leurs performances à long terme pour les clients. Cette évolution renforcera également notre capacité à offrir à nos clients des versions durables de nos stratégies systématiques. »