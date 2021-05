Terence sera responsable du développement commercial et des relations avec les clients à Singapour et dans la région de l’Asie du Sud-Est. Il sera basé à Singapour et rattaché à Rossen Djounov, Head of APAC.

La nomination de Terence et l’ouverture d’un bureau à Singapour soulignent l’importance de la région Asie-Pacifique, où GAM dispose d’une clientèle établie et qui représente un marché de croissance stratégique pour la société. Dans la région, GAM dispose déjà de bureaux à Hong Kong, Tokyo et Sydney.

Terence était auparavant Head of Wholesale for South East Asia chez Templeton Asset Management, où il était responsable de la distribution auprès des banques privées, conseillers financiers indépendants, compagnies d’assurance et banques de détail à Singapour, en Thaïlande et aux Philippines. Avant de travailler pour Templeton, il a été Head of Intermediary Business Development pendant trois ans chez Nikko Asset Management Asia. Terence a également occupé des postes chez Schroder Investment Management, Aviva et Citibank Singapour. Il est titulaire d’une licence en administration des affaires (finance) de l’université nationale de Singapour et est un analyste financier agréé (CFA).

Rossen Djounov, Head of APAC, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Terence au sein de GAM ; il apporte sa solide expérience de Singapour et de la région du Sud-est asiatique. Sa nomination souligne notre engagement à fournir le meilleur service à nos clients et à leur offrir un leadership en matière d’investissement, d’innovation et de réflexion durable pour protéger et améliorer leur avenir financier ».

Pour Peter Sanderson, Group CEO, a déclaré : « La création d’une structure locale à Singapour associée à la nomination de Terence, représente une étape stratégique importante pour la société. Nous comptons développer nos activités en Asie, notamment en répondant à la demande croissante des clients pour des solutions durables dans la région. »