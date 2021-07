Ces nominations marquent une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance de GAM.

GAM Private Labelling est l’un des principaux fournisseurs indépendants de solutions de fonds de tiers en Europe et prévoit de renforcer encore la trajectoire de croissance stratégique de la plateforme en capitalisant sur ses solides antécédents et sur la demande continue des clients pour des services de société de gestion.

L’activité actuelle de clientèle privée de GAM sera rebaptisée GAM Wealth Management. GAM prévoit de développer ces capacités au sein de son bureau récemment ouvert à Singapour et de continuer à renforcer sa présence sur ce vaste marché dynamique. GAM prévoit également de renforcer ses capacités existantes en Suisse et au Royaume-Uni, tout en continuant à investir dans de nouvelles technologies permettant d’offrir un service client de premier ordre.

Martin Jufer a travaillé chez Julius Baer avant de rejoindre GAM en 2009 ; il est responsable de l’activité Private Labelling depuis 2015. Martin conservera son siège aux conseils d’administration des sociétés de gestion de GAM en Suisse, au Luxembourg, en Irlande et en Italie. Il prendra ses nouvelles fonctions au sein de GAM Wealth Management le 2 août et restera basé à Zurich.

Sean O’Driscoll rejoint GAM après avoir exercé les fonctions de Country Head of Luxembourg et avoir été membre du conseil d’administration du groupe Universal-Investment. Sean restera basé au Luxembourg ; son arrivée vient renforcer notre équipe de direction locale, ce qui reflète l’importance du Luxembourg dans les plans d’affaires de GAM. Sean a plus de 27 années d’expérience dans le secteur. Avant Universal-Investment, il a travaillé chez AXA, BlackRock et State Street aux États-Unis, en Irlande et au Luxembourg. Sean rejoindra GAM le 2 août.

(Ces nominations sont soumises aux habituelles approbations des autorités réglementaires).

GAM Wealth Management (anciennement GAM Private Clients and Charities) a plus de 35 ans d’expérience dans la fourniture de solutions multi-actifs pour une clientèle privée. Au 31 décembre 2020, la société gérait plus de 2,9 milliards de francs suisses pour le compte de clients particuliers très fortunés, de family offices, de trusts et d’organismes caritatifs.

GAM Private Labelling est l’un des principaux fournisseurs de solutions de fonds pour compte de tiers indépendants des banques en Europe, avec 86,1 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion et plus de 50 clients de Private Labelling au 31 décembre 2020.

Peter Sanderson, CEO de GAM, a déclaré : « Je suis fier de constater la longue tradition de GAM en matière de gestion d’actifs pour le compte de notre clientèle privée et je suis convaincu que l’attention que porte Martin à ses clients et son aptitude à trouver des solutions, combinées à nos capacités d’investissement multi-actifs, continueront d’attirer les clients et de leur fournir l’excellent service qu’ils attendent. Notre équipe luxembourgeoise joue un rôle essentiel au sein de GAM et Sean va renforcer notre équipe dirigeante à la faveur de son expérience significative en matière de développement commercial, de gouvernance et de supervision. Il nous aidera ainsi à consolider notre position de leader en tant que fournisseur de solutions de fonds de tiers et de services de société de gestion. Je me réjouis du fait que GAM continue d’attirer des professionnels de haut niveau tout en étant capable d’assurer une promotion interne aussi dynamique de nos propres talents. »