Dans le cadre de cette fonction nouvellement créée, Matt Williams sera chargé de diriger l’équipe GAM de spécialistes de l’investissement en actions. Il travaillera en étroite collaboration avec l’ensemble des équipes d’investissement en actions de l’entreprise, pour articuler davantage leurs stratégies d’investissement et permettre aux clients de comprendre encore mieux l’offre de GAM sur les actions.

Cette nomination intervient dans la foulée de celles de Paras Bakrania et Davide Petrachi, respectivement Responsable des spécialistes produits chez GAM Systematic et Responsable des spécialistes produits chez GAM Investment Solutions, plus tôt cette année.

Auparavant, Matt Williams était chez BlackRock, en tant qu’administrateur et stratégiste produits sur les actions européennes. Avant cela, il a occupé divers postes dans la recherche actions, spécialisé dans le secteur des biens d’équipement, chez MF Global, HSBC et Capital Group. En parallèle, pendant six ans, Matt Williams a également été professeur intervenant en finance d’entreprise appliquée à la City University Business School. Il a débuté sa carrière en 1997, en tant que trader à la Deutsche Bank, puis il a occupé différentes fonctions sur les marchés obligataires chez Commerzbank et Bank of America.

Matt Williams est titulaire d’un BA en études européennes en cursus allemand, obtenu à la London School of Economics, et d’un MBA de la City University Business School.

Greg Clerkson, Head of Discretionary Investment chez GAM a déclaré : « Bon nombre de nos stratégies actions ont largement surperformé leurs indices de référence cette année et figurent parmi les plus performantes de leurs groupes de pairs sur cinq ans, ce qui démontre les avantages d’une approche active de l’investissement face à des conditions de marché sans précédent. Cela nous ouvre un potentiel de développement, et Matt Williams jouera un rôle déterminant pour nous aider à tirer le meilleur parti de nos compétences dans les actions, afin d’offrir les meilleurs investissements, ainsi que l’innovation et la réflexion durable nécessaires pour répondre aux besoins de nos clients. »