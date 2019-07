GAM Holding AG annonce qu’elle a reçu la totalité du produit de la vente des actifs restants dans le cadre de ses fonds d’obligations sans contrainte / de performance absolue (ARBF), conformément à l’accord annoncé le 17 avril 2019. La vente entraînera un remboursement en moyenne de 100.5% [1] de la valeur liquidative aux clients, par rapport aux valorisations au début de la liquidation des fonds respectifs.

Tout au long du processus de liquidation, la société de gestion indique que sa priorité a été de maximiser la liquidité et la valeur pour les clients. Depuis le début de la liquidation des fonds en septembre 2018, les clients ont déjà reçu des fonds en quatre tranches équivalant à 89-95% [2] des fonds de droit luxembourgeois GAM Multibond et de droit irlandais GAM Star, ainsi qu’à 80-84% [3] des actifs des fonds maîtres aux Caïmans et des actifs des fonds nourriciers associés aux Caïmans et en Australie. Les paiements finaux pour les clients devraient être effectués d’ici la fin du mois de juillet 2019.

David Jacob, CEO du Groupe, a déclaré : « Nous sommes ravis d’effectuer le remboursement final auprès de nos investisseurs dans les fonds ARBF dans les semaines à venir. Nous tenons à remercier tous nos clients de la patience dont ils ont fait preuve durant tout le processus de liquidation. Nous nous concentrons pleinement sur la poursuite de la stabilisation de l’entreprise en vue de sa croissance future. Il s’agit de mener à bien notre programme de restructuration et de générer de la valeur pour nos clients et actionnaires. Forts de notre choix unique de stratégies d’investissement et de notre réseau mondial de distribution, nous estimons être bien placés pour aider nos clients à trouver des rendements attractifs. »