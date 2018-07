En investissant 1.8 millions d’euros, le groupe Macif et Aviva France donnent à Fundvisory les moyens d’assurer son développement en France auprès des intermédiaires financiers et sociétés de toutes tailles, et de préparer son déploiement en Europe. Les enjeux de développement pour la société : accentuer son avance sur l’innovation règlementaire, accélérer sa recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle et répondre à une demande en forte croissance.

Aviva France et la Macif, au travers de leurs filiales respectives Epargne Actuelle et OFI Patrimoine, sont déjà clients de Fundvisory, et entendent bien multiplier les cas d’usage. Cette opération s’inscrit donc parfaitement dans la stratégie de la start-up : opérer de véritables collaborations industrielles synergiques et créer une pratique de place.

La plateforme Fundvisory offre un véritable workflow « conseil-centrique » partagé entre le conseiller patrimonial, son client et l’administrateur règlementaire et financier : le tout premier CRM dont le noyau est un système expert type « robo-advisor ».

L’ouverture architecturale de Fundvisory permet d’y connecter des services complémentaires tels que de l’agrégation ou de la donnée financière afin d’offrir un service global à ses clients. Elle permet non seulement de fluidifier et encadrer la collecte et la souscription de nouveaux produits, mais aussi et surtout de travailler sur le stock des clients et l’optimisation de leur connaissance et de leurs encours, véritable enjeu économique et règlementaire dans un contexte de taux bas et d’augmentation des coefficients d’exploitation bancaire et assurance.

Après un premier tour de table de 300 000 € auprès de « Friends and Family » en 2016, Fundvisory est lauréate du concours de l’innovation numérique de la Banque Publique d’Investissement (BPI) en 2017. Cette nouvelle augmentation de capital est portée à 60 % par Aviva France via son fonds Innov’ Now et à 40 % par le groupe Macif via son fonds Macif Innovation. Fundvisory conserve son indépendance opérationnelle et stratégique, marqueur de son positionnement natif BtoBtoC.

Pour Nicolas Gonzalez, CEO de Fundvisory : « L’entrée conjointe d’Aviva et de la Macif au capital de Fundvisory est une marque de confiance très forte de la part de groupes d’envergure. Cette première opération confirme notre ambition de devenir la plateforme globale de référence sur les pratiques règlementaires et métier dans un contexte de complexification des normes et de personnalisation extrême de l’attente client. »

Selon Gilles Pavie Houdry, Directeur de la stratégie et du Développement Corporate d’Aviva France : « Fundvisory est un acteur clé sur le marché de l’aide intelligente à allocation d’actifs grâce à son positionnement BtoBtoC, et investir dans son développement s’inscrit dans la continuité du succès du partenariat que nous menons depuis plus d’un an au sein de notre filiale Épargne Actuelle. Dans un environnement toujours plus complexe, cette prise de participation dans Fundvisory illustre notre volonté de poursuivre le déploiement de solutions dans ce domaine, afin de proposer à l’ensemble de la clientèle en épargne et en retraite, et notamment les clients patrimoniaux d’Aviva en France, des offres simples, compétitives et adaptées à leurs besoins. »

Stéphane Coste, Directeur de la stratégie et du contrôle périodique du groupe Macif & Directeur de Macif Innovation, déclare : « Ce nouvel investissement s’inscrit dans un partenariat stratégique de long-terme et constitue une étape du déploiement de la démarche innovation du Groupe. Il accélère la mise à disposition, pour les collaborateurs, sociétaires et prospects, d’une innovation digitale, dans le domaine de la finance, qui facilite leur quotidien et vient compléter la relation humaine, fondement de la qualité de service du groupe Macif. »