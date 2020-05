La facilité sous format d’un « club deal » regroupant cinq banques françaises et internationales en qualité d’arrangeurs, de teneurs de livre et de prêteurs possède une maturité initiale de douze mois susceptible de plusieurs extensions et comprend également une option dite « accordéon » à l’initiative d’Engie.

Les banques ayant mis en place cette nouvelle facilité pour Engie incluent BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis, Mizuho Bank, Ltd, Société Générale et UniCredit Bank AG.

L’équipe Freshfields ayant assisté Engie et en charge de la documentation juridique était composée de Fabrice Grillo, associé, et Benjamin Cartier, collaborateur.

Les banques avaient pour conseil Allen & Overy avec Julien Roux, associé, et Tristan Jambu-Merlin, collaborateur senior.