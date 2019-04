En dépassant le hard cap (120 M€) avec un total de 132 M€ sous gestion, FrenchFood Capital accueille de nouveaux entrepreneurs de l’alimentaire, ainsi que des industriels du secteur, et des investisseurs institutionnels parmi lesquels BNP Principal Investments, Tikehau Capital et Fimalac qui ont rejoint l’aventure pour ce dernier closing.

Cette nouvelle levée de fonds permettra à FrenchFood Capital d’investir des tickets compris entre 5 et 15 M€ au sein des PME et ETI en croissance et à forte valeur ajoutée sur leur marché, et de les accompagner dans leur développement en France et à l’international. Ce ticket pourra être porté à 40 M€ en co-investissement avec ses propres investisseurs. Le fonds spécialiste cible des entreprises dont la valeur est comprise entre 20 M€ et 150 M€.

FrenchFood Capital se positionne comme un fonds d’investissement indépendant, expert et entrepreneurial. Pour accélérer le développement de ses participations et répondre aux attentes des dirigeants de PME et ETI qu’il accompagne, FrenchFood Capital a souhaité, dès sa création, constituer un collectif d’entrepreneurs et d’acteurs du secteur agro-alimentaire à commencer par ses investisseurs : une source de synergies pertinentes, d’expertise, d’expérience entrepreneuriale et de réseau. Le tout dans une relation d’association mue par un fort esprit d’équipe et des objectifs communs de création de valeur.

« Le fonds d’investissement doit être un accélérateur de développement, un sparing partner du dirigeant, en l’accompagnant sur les chantiers sur lesquels il se sent parfois trop seul. Chez FrenchFood Capital, c’est tout le sens que nous voulons donner à l’investissement : une association entre l’expérience de l’investisseur, l’expertise opérationnelle et le réseau sectoriel. C’est pourquoi, nous privilégions les opérations dans lesquelles nous pensons pouvoir apporter de la valeur aux entreprises que nous accompagnons » Paul Moutinho, associé fondateur FrenchFood Capital.

FrenchFood Capital suit sa trajectoire de développement

Pendant l’année 2018 qui a suivi son premier closing à hauteur de 70 M€, le fonds a réalisé 5 investissements parmi lesquels :

En décembre 2018 : l’entreprise K-Santé, société spécialisée dans la prise en charge nutritionnelle du surpoids, pour accompagner le développement des marques Kitchendiet, Dietbon et Goodsanté.

En octobre 2018 : la société « Les 2 Marmottes », PME familiale française spécialisée dans la production et la commercialisation de thés et d’infusions depuis plus de 40 ans.

En septembre 2018 : une Joint-Venture avec la société italienne La Piadineria, préalablement investie par le fonds Permira, pour accompagner le développement de l’enseigne sur le marché français.

Par ailleurs, afin de fédérer l’écosystème alimentaire, FrenchFood Capital a créé le 1er FoodCamp en 2018 : 2 jours de networking et d’échanges pour 170 dirigeants et entrepreneurs de l’alimentaire (start-ups, PME, ETI et grandes entreprises). Cet événement, qui a mobilisé 32 speakers de haut niveau, avait vocation à les nourrir en contenu opérationnel et innovant sur l’alimentation de demain.

Une équipe opérationnelle et passionnée

FrenchFood Capital a été fondé par Paul Moutinho (ex-Naxicap Partners), Perrine Bismuth (entrepreneure dans l’innovation sociétale et l’alimentation durable) et Laurent Plantier (co-fondateur d’Alain Ducasse Entreprises). Ils ont été rejoints après le premier closing, en juillet 2017, par Denis Hennequin (ancien PDG de McDonald’s Europe et Groupe Accor). Une équipe pourvue d’une expérience entrepreneuriale et d’une connaissance approfondie du secteur qu’elle met au service de la croissance de ses participations. Elle s’engage à mettre en lumière la valeur de marque des PME et ETI du secteur que ce soit dans l’agro-alimentaire, la distribution, la restauration, les enseignes de « Retail » ou les « Food Services ».