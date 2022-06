Avec l’acquisition de Codeur.com, Freeland intègre la communauté n°1 d’indépendants spécialistes des métiers du digital et complète ainsi son offre

Plateforme de service aux indépendants, Freeland est le tiers de confiance qui apporte sécurité et simplicité aux indépendants comme aux entreprises. Aux indépendants, elle propose des services leur permettant de faciliter le développement de leur activité (choix du statut, payrolling, conseils juridiques et financiers, apport de missions, bureaux virtuels, gestion, assurances, formation, sécurisation du paiement – recouvrement etc.),...). Aux entreprises, elle facilite le recours aux indépendants et leur gestion au quotidien (recrutement, compliance, on- boarding, gestion administrative...).

Avec l’acquisition de Codeur.com, n°1 en termes d’effectifs de freelances développeurs et spécialistes du digital, Freeland devient leader sur cette communauté. Les métiers de l’IT représentaient déjà 43% des profils inscrits et l’acquisition de Codeur.com vient en renforcer le poids. Le groupe peut désormais proposer à ses clients entreprise un accompagnement sur tous les métiers du digital.

Freeland capitalise ainsi sur les 13,5 millions de visites organiques par an de l’écosystème des sites du groupe Codeur.com (codeur.com, graphiste.com, redacteur.com, traduc.com...) tout en lui apportant toute la valeur ajoutée de son écosystème de services.

La communauté des développeurs et spécialistes du digital indépendants est la première en termes d’effectifs. La capacité de Freeland à consolider et développer des communautés de freelances prend ici sa pleine mesure.

Pour Patrick Levy-Waitz Président de Freeland : « Nous sommes ravis d’intégrer au sein de Freeland, Codeur.com ainsi que ses sites frères Graphiste.com, Rédacteur.com, Traduc.com et Facture.net. Ce rachat nous permet d’intégrer des communautés de freelances dynamiques et conforte notre leadership sur le freelancing en France, en particulier sur les prestations du digital et de l’IT. Ce rapprochement s’inscrit pleinement dans la stratégie active de développement qui est la nôtre. Nous nous réjouissons d’accueillir toutes les équipes de Serge Roukine et de Codeur.com dans cette aventure désormais commune. »

Pour Serge Roukine, Fondateur de Codeur.com : « Codeur.com que j’ai fondé en 2006 est devenu en 15 ans une des marketplaces de freelances leader en France. Je me réjouis de pouvoir continuer le développement de l’entreprise en adossant Codeur.com à Freeland. Patrick Levy-Waitz, Hubert Camus et moi-même partageons la conviction que l’envie d’indépendance est une tendance de fond pour des millions de travailleurs en France. Ensemble nous créerons les solutions pour leur donner la sécurité dont ils ont besoin pour se lancer et se développer en toute simplicité. »

Une ambition claire : de leader français à leader européen d’ici à 2027

La stratégie de Freeland est de continuer à se développer pour faire profiter des solutions utiles, efficaces et sécurisées du groupe au plus grand nombre.

Le marché des indépendants est particulièrement porteur. Le marché européen est ainsi estimé à 355 milliards d’€. Alimentée par des tendances de fond, la croissance est de 7% par an pour la France.