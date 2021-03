Avec cette acquisition, le groupe Freelance.com souhaite se renforcer dans le secteur des prestations intellectuelles de la communication et du marketing digital. « Dans le numérique nous avons réussi à créer ce modèle alternatif d’accès à l’expertise auprès des acteurs pure-playeurs et indépendants, nous allons dupliquer la singularité de notre modèle dans le secteur de la communication qui intègre d’autres types de projets et d’enjeux pour les grands comptes » indique Laurent Levy, CEO de Freelance.com.

Le groupe Freelance.com se positionne ainsi comme un accélérateur pour des projets disruptifs comme Coworkees. « Le fait d’intégrer Freelance.com nous offre la possibilité de déployer à grande échelle nos offres et notre concept et facilitera largement notre accès aux grands comptes » souligne Julie Huguet, fondatrice et CEO de Coworkees.

Pour Freelance.com, ce rapprochement permet d’offrir un modèle alternatif et complémentaire à celui des agences aux entreprises et grands comptes ayant des projets ou besoins d’innovation en communication et marketing, et souhaitant pour y répondre s’appuyer sur les expertises qualifiées de nos écosystèmes spécialisés.

En termes de sourcing d’expertise, la plateforme Coworkees permet d’accéder à plus de 30 000 experts indépendants couvrant l’ensemble des métiers créatifs (designers graphiques, Directeurs artistiques, UI et webdesigners, rédacteur, réalisateur video…) mais aussi plus tech (UX, développeurs, UI, consultants SEO, growth hackers…), et de composer des équipes-projet multi-expertises.

En associant la communauté Coworkees à la communauté de freelances experts en marketing et communication déjà présente sur freelance.com, le Groupe offre ainsi à ses clients grands comptes un accès à plus de 50 000 experts dans les métiers hyperspécialisés de la communication et devient ainsi la plus grande de force d’expertise dans ce secteur.

Le groupe Freelance.com affiche son ambition d’offrir un service global aux entreprises dans la gestion de leurs talents externes, couvrant l’ensemble des métiers de prestations intellectuelles : IT & transformation digitale, conseil métiers et stratégies, formation, communication-marketing…