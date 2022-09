Frédérique Pichon-Renet, nouvelle Directrice commerciale de Perl

Frédérique Pichon-Renet, 45 ans, est nommée Directrice commerciale chez Perl. Membre du Comité de Direction et rattachée à la Direction Générale, elle dirigera l’équipe commerciale en charge des relations partenaires. Elle sera chargée de renforcer et développer le réseau de partenaires locaux et nationaux de Perl, tout en participant à la structuration de produits innovants.

« Nous sommes heureux d’accueillir chez Perl Frédérique Pichon-Renet, alors que la société connaît un fort développement (multiplication des lancements commerciaux à travers la France, diversification du produit et de l’approche territoriale). Au-delà des atouts propres au principe de démembrement de propriété, les investisseurs nous font confiance pour les accompagner à chaque étape de leur projet patrimonial, jusqu’en fin d’usufruit. C’est une fierté pour les équipes Perl que de proposer un modèle d’épargne en nue-propriété à la fois attractif, sécure et socialement responsable. Frédérique Pichon-Renet travaillera à l’approfondissement du réseau de partenaires et investisseurs de Perl mais aussi à l’innovation dans la sécurisation du débouclage des opérations. » déclare Tristan Barrès, directeur général de Perl.

« Je suis fière de prendre la direction des équipes commerciales de Perl. C’est un honneur de contribuer au développement de cet acteur pionnier et leader sur son marché. Je m’appuierai sur les forces et l’engagement des équipes pour accompagner Perl vers la réussite. », déclare Frédérique Pichon-Renet, directrice commerciale de Perl.

Le parcours professionnel de Frédérique Pichon-Renet

Frédérique Pichon-Renet a une expérience commerciale de près de 20 ans dans le secteur de l’immobilier. Elle a occupé divers postes chez Pierre & Vacances Immobilier, notamment celui de Directrice commerciale France (2013-2016) puis Directrice commerciale France, Italie et UK (2016-2018). En 2018, elle rejoint le groupe Altarea où elle exercera pendant quatre ans en tant que Directrice commerciale pour la France et l’international de la structure patrimoniale Cogedim Patrimoine, devenue en 2021 Altarea Patrimoine.

Frédérique Pichon-Renet est diplômée d’une Maîtrise de droit mention carrières judiciaires et sciences criminelles de l’Université de Caen, d’un DEA Histoire, Droit et Droits de l’Homme de l’Université de Grenoble et d’un DESS Droit de l’Exécution des Peines et 2002 Droits de l’Homme de l’Université de Pau & Bordeaux.