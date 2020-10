Doté de 100 millions d’euros, ArtNova a vocation à investir de façon majoritaire ou minoritaire, à tous les stades du développement des projets, et avec une ambition européenne. Le déploiement de ces investissements dans les industries culturelles et créatives se fait via deux structure : ArtNova Capital et ArtNova Patrimoine. ArtNova Capital investit dans des sociétés à fort potentiel de croissance, en particulier dans les domaines des médias, des services et de la technologie.

ArtNova Patrimoine mène des projets de valorisation du patrimoine culturel, allant de l’investissement dans la rénovation de lieux patrimoniaux à leur exploitation en concession. Dans tous ses investissements, ArtNova s’attache particulièrement aux dimensions d’innovation et de service de l’intérêt général.

L’objectif d’ArtNova est que le développement de ces sociétés et projets bénéficient à l’ensemble de l’écosystème culturel et produisent un impact social mesurable. En particulier, ArtNova reversera 50% de ses plus-values à la Fondation Art Explora, créée par Frédéric Jousset cette année, qui a pour objectif de réduire la fracture culturelle. ArtNova s’inscrit dans une logique de long terme et met à disposition des entrepreneurs les fonds nécessaires à leur développement, l’expertise stratégique et opérationnelle de l’équipe du fonds ainsi qu’une mise en réseau créatrice de valeur.

Les premières participations de Frédéric Jousset dans le secteur culturel sont désormais regroupées dans ArtNova. Le portefeuille actuel d’ArtNova Capital est constitué du groupe Beaux Arts & Cie, du Quotidien de l’Art, de Point Parole et d’Artips, ainsi que de participations dans Artsper, Arteum, Short Éditions et Patrivia. ArtNova Patrimoine détient l’hôtel du Relais de Chambord. Plusieurs nouveaux dossiers d’investissement sont déjà à l’étude, dont certains seront annoncés dans les prochaines semaines.

Le fonds ArtNova est présidé par Frédéric Jousset. Solenne Blanc, diplômée de l’ESSEC, précédemment Associée en charge des industries culturelles et créatives dans la branche stratégie du cabinet EY, occupe le poste de Directrice Générale et pilote la stratégie d’investissement. Elle est également depuis 3 ans Directrice Générale Déléguée du groupe Beaux-Arts & Cie. Jean-Baptiste Costa de Beauregard, diplômé d’HEC, éditeur du Quotidien de l’Art depuis 2017, complète l’équipe dirigeante en tant que directeur de participations.

Frédéric Jousset : « Je souhaite qu’ArtNova accélère l’émergence du secteur art tech et culture tech, et accompagne les projets qui ont vocation à transformer la façon dont chacun accède à la culture. Notre enjeu, c’est d’utiliser la force du collectif, couplée à un investissement financier ambitieux, pour garantir la pérennité des entreprises du monde culturel et de tout l’écosystème qu’elles servent. »

Pour se consacrer pleinement à ses activités dans le domaine culturel, que ce soit le développement du fonds ArtNova ou les nombreux projets de la fondation Art Explora pour l’accès à la culture pour tous, Frédéric Jousset quitte ses fonctions opérationnelles au sein de Webhelp, groupe qu’il a co-fondé en 2000 avec Olivier Duha.

Ce dernier devient aujourd’hui seul CEO, tandis que Frédéric Jousset reste actionnaire et Vice-président du Conseil d’administration, plus particulièrement impliqué dans la définition de la stratégie du groupe et dans les sujets de fusion-acquisition. Frédéric Jousset : « Je reste le premier supporter de Webhelp et j’ai toute confiance dans mon associé Olivier Duha et l’équipe de management que nous avons constituée au cours des 20 dernières années pour l’amener vers de nouveaux succès. »