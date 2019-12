Ce rapprochement fait du Groupe Frans Bonhomme le leader de la distribution spécialisée en travaux publics, aménagement extérieur, assainissement non collectif et bâtiment.

Sur un marché de la distribution en pleine mutation, il renforce la dynamique de croissance et de transformation du Groupe, en mettant au service des clients des expertises métiers inégalées, une offre unique et une présence territoriale extrêmement dense.

Être en phase avec les nouvelles exigences des clients et répondre à l’ensemble de leurs besoins

Le rapprochement de ces deux entités fortement complémentaires est une réponse structurelle aux évolutions du marché exigées par les clients, qu’ils soient « grands comptes », comptes professionnels ou artisans. Les équipes de Frans Bonhomme maitrisent parfaitement les métiers des travaux publics, de l’aménagement extérieur, de l’assainissement non collectif et du bâtiment ; celles de DMTP excellent dans les travaux publics, notamment l’assainissement, la voirie et l’aménagement urbain tous matériaux, dont le béton, le grès et la pierre naturelle.

La conjugaison de ces compétences et de ces expertises couvre l’ensemble des besoins du marché de la distribution BTP. Par ailleurs, DMTP est très présent dans les zones urbaines notamment en Ile-de-France, alors que les points de vente Frans Bonhomme sont situés principalement dans les zones rurales et les villes moyennes.

Créer une plateforme de croissance sur les marchés des TP, de l’aménagement extérieur, de l’assainissement et du bâtiment

« Ce rapprochement de deux réseaux fortement complémentaires permet la mise en place d’une plateforme de croissance sur les quatre marchés clés du Groupe - les travaux publics, l’aménagement extérieur, l’assainissement et le bâtiment. Ceci grâce à l’offre produits et services la plus complète du secteur et à une proximité clients et fournisseurs inégalée, soutenue par le professionnalisme renforcé des équipes », déclare Pierre Fleck, Président du Groupe Frans Bonhomme. « Notre actionnaire principal, Centerbridge Partners, a été un pilier du succès du Groupe Frans Bonhomme et soutient fortement ce rapprochement avec DMTP. »

Cela se traduira dans les prochains mois par l’enrichissement et l’accélération du plan de croissance transformationnel 2019-2023 du Groupe Frans Bonhomme : nouveau schéma logistique, meilleure adéquation des points de vente aux besoins des clients, développement des partenariats avec les fournisseurs. Ceci en investissant en priorité sur la digitalisation, le développement des compétences et en s’appuyant sur une marque forte.

Le Groupe Frans Bonhomme consolide ainsi son leadership, avec désormais 2 850 collaborateurs, un réseau de 438 points de vente (dont 22 en Espagne) et un objectif de chiffre d’affaires pro forma de près de 900 millions d’euros en 2019.