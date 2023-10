Franklin Templeton a le plaisir d’annoncer des nominations à des postes de direction clés au sein de son équipe Global Distribution, à compter du 2 octobre 2023. Ces nominations soutiendront l’expansion rapide et continue du gérant d’actifs mondial de 1,4 trillion de dollars et permettront à la société de mieux se positionner pour profiter des futures opportunités de distribution.

Adam Spector, EVP et Head of Global Distribution, Franklin Templeton a déclaré : « Au cours des dernières années, nous avons délibérément transformé et stratégiquement développé notre entreprise. Sur des marchés cruciaux comme le Royaume-Uni, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) et l’Asie-Pacifique (APAC), nous avons fait des progrès significatifs dans l’expansion de nos canaux de distribution. Sur cette lancée, il est important pour nous de faire évoluer les talents de nos dirigeants, car nous nous concentrons sur la création de valeur à long terme pour nos clients. »

Matt Harrison a été nommé Head of Europe & UK Distribution. Dans ses nouvelles fonctions, il sera chargé de développer la stratégie de distribution de l’entreprise et de poursuivre l’expansion de nos activités dans cette région importante. Les responsables de la distribution en Europe et au Royaume-Uni lui seront immédiatement rattachés. M. Harrison s’installera à Londres au cours des prochains mois et rendra compte à M. Spector.

M. Harrison était précédemment Co-Head of APAC chez Franklin Templeton, basé à Sydney. Avant de rejoindre la société en 2018, il a occupé des postes de direction dans diverses entreprises, notamment Colonial First State, Commonwealth Bank et ING. Il dispose de plus de 25 ans d’expérience au sein de l’industrie et a développé des relations clients sur de multiples marchés, notamment en Asie-Pacifique, en Australie, en Inde, au Japon et au Royaume-Uni.

En raison des nouvelles fonctions qu’occupe M. Harrison, les responsabilités de Tariq Ahmad ont été élargies et il a été nommé Head of APAC Distribution, et il rendra compte à M. Spector. À l’avenir, Tariq Ahmad sera responsable de la stratégie APAC afin de servir au mieux les clients de la société dans une région qui est essentielle à la stratégie de croissance mondiale de Franklin Templeton. M. Ahmad, basé à Singapour, était auparavant Co-Head of APAC Distribution et dispose de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs.

Sandeep Singh, basé à Dubaï a été nommé Head of CEEMEA & India Distribution, également sous la responsabilité de M. Spector. M. Singh était auparavant Head of CEEMEA Distribution et supervisait la direction et le développement des activités retail et institutionnelles de la société en Europe centrale et orientale, au Moyen-Orient et en Afrique (CEEMEA). Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Singh élargira ses responsabilités à la direction du marché indien. M. Singh a occupé plusieurs postes de direction au sein de la société en Inde et en Malaisie et dispose de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs.

Messieurs Harrison et Singh reprennent les responsabilités de Julian Ide, précédemment Head of EMEA Distribution qui a été nommé Vice Chair, EMEA et qui rend compte à Jenny Johnson, President et CEO. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Ide s’entretiendra avec les décideurs des plus grandes institutions financières mondiales de la région EMEA afin de cultiver des partenariats à long terme mutuellement bénéfiques.

M. Spector a ajouté : « M. Harrison, M. Singh et M. Ahmad sont des dirigeants chevronnés qui ont fait leurs preuves et je suis ravi de travailler en étroite collaboration avec eux pour continuer à étendre notre distribution en cette période passionnante. En outre, je tiens à remercier Julian pour ses efforts et son dévouement en tant que Head of EMEA Distribution et je me réjouis de collaborer avec lui dans son nouveau rôle de Vice Chair EMEA. »