Françoise Lombard est diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris et ancienne élève de l’École nationale d’administration. Françoise Lombard débute sa carrière en 2008 à la Direction des affaires financières du ministère de la Défense, en tant qu’adjointe, puis chef du bureau de la synthèse budgétaire en 2009.

Elle travaille ensuite 6 ans au ministère de l’Economie et des Finances (2010-2016). Elle occupe tout d’abord les fonctions d’adjointe au chef du bureau « Afrique subsaharienne et Agence française de développement », à la Direction Générale du Trésor, où elle est en charge des accords de coopération monétaire de la zone franc entre la France et l’Afrique de l’Ouest, ainsi que de la supervision, pour le compte de l’État français, de plusieurs programmes multilatéraux et bilatéraux de développement en Afrique de l’Ouest.

En 2012, elle rejoint l’Agence des participations de l’Etat, en tant qu’adjointe au chef de bureau en charge du suivi du Groupe La Poste et de CNP Assurances, puis en tant que directrice-adjointe de participations « Services et finance » en 2014. Elle est à ce titre membre des conseils d’administration de La Française des Jeux, de la SFIL, de Radio France et de l’Imprimerie nationale.

Enfin, en 2016, elle rejoint l’Agence française de développement, en tant que Directrice financière et membre du comité exécutif à partir du 1er janvier 2018.

La Directrice Générale de Proparco élabore les principales orientations de la société et supervise la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie arrêtée par le Conseil d’administration. Elle s’appuie sur les différents comités internes chargés d’étudier les opportunités de collaboration et de partenariats favorisant le développement du secteur privé, dans la zone d’intervention de Proparco (en particulier le Comité d’identification, le Comité de projet, le Comité d’engagement et le Comité de cession). La Directrice générale de Proparco est membre du conseil d’administration d’EDFI.

« Je suis ravie de succéder à Grégory Clémente en tant que DG de Proparco, et très enthousiaste à l’idée de contribuer à relever les nombreux défis du développement du secteur privé dans nos géographies d’intervention. Je remercie le Groupe AFD et le conseil d’administration de Proparco pour leur confiance. » commente Françoise Lombard.