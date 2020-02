François Leyss, actuellement Chief Operating Officer (COO) de Mirabaud Asset Management, a été nommé COO du Groupe Mirabaud. Il entrera en fonction le 1er mars 2020.

Dans ses futures fonctions, François Leyss sera responsable des activités IT, Opérations et Trading pour l’ensemble des lignes de métier (Wealth Management, Asset Management et Securities) du Groupe Mirabaud.

Lionel Aeschlimann, Associé gérant de Mirabaud et CEO de Mirabaud Asset Management, se réjouit de ces nominations : « Grâce à leurs compétences complémentaires et leur excellente connaissance de Mirabaud, François Leyss et Raphaël Ducret contribueront, avec leurs équipes, à l’excellence de nos prestations et au développement de notre Groupe et de nos activités d’Asset Management. »