François Géronde, Directeur des risques groupe, membre du Comité Exécutif de La Banque Postale, est nommé Directeur financier de La Banque Postale à compter du 1er octobre 2019. Il est rattaché à Tony Blanco, Secrétaire général et membre du Directoire de La Banque Postale. Il reste membre du Comité Exécutif de La Banque Postale.

Biographie :

François Géronde, 51 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique (X89). Il débute sa carrière en 1993 dans le groupe Société Générale où il occupe différentes fonctions sur les marchés de taux et actions en France et au Japon. En 1997, il rejoint la Westdeutsche Landesbank en tant que Sous-directeur de salle des marchés. En 2000, il prend, au Crédit Agricole SA, la responsabilité des méthodologies de mesure et de suivi des risques à la Direction centrale des risques bancaires. En 2002, il intègre le groupe La Poste en tant qu’Ingénieur financier, au sein de la société Efiposte, avant d’en devenir, en 2004, Directeur du contrôle des risques. De 2006, date de la création de La Banque Postale, à 2011, François Géronde est Directeur des risques de marché et de contrepartie. Il assure à partir de 2009, en sa qualité d’adjoint au Directeur des risques, la responsabilité de la Direction des risques opérationnels. En 2011, il est nommé Directeur des risques du groupe La Banque Postale. En janvier 2018, il assure également le pilotage du contrôle permanent et intègre le comité exécutif de La Banque Postale.