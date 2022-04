Ce changement à la tête d’Arkéa IS s’accompagnera prochainement d’évolutions de gouvernance au sein de deux de ses affiliés : Federal Finance Gestion et Schelcher Prince Gestion.

François Deltour a rejoint le Crédit Mutuel Arkéa en 2014 ; il intègre Arkéa Investment Services fin 2015 en tant que Directeur du Développement et membre du Directoire, puis COO en 2018 et est Directeur Général depuis 2020.

François Deltour est diplômé de Centrale Paris (2006), d’un Master of Science de l’université Columbia à New York (2006) et d’un MBA de l’INSEAD à Singapour (2010). Après une première expérience en fusion-acquisition au sein de la banque CIBC World Market à New York, il rejoint en 2007 le bureau de Paris du cabinet de conseil en stratégie McKinsey. Il intègre en 2010 le bureau londonien du fonds de private equity KKR. En 2011, il retrouve les équipes de McKinsey en tant que chef de mission senior au sein de la practice services financiers.

Arkéa Investment Services regroupe dans un modèle multi-boutiques l’ensemble des spécialistes en gestion d’actifs et banque privée du groupe Crédit Mutuel Arkéa. Fort d’un écosystème de boutiques expertes (Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, Arkéa Banque Privée, Arkéa Real Estate, Arkéa REIM, SWEN Capital Partners, Mandarine Gestion, Yomoni) totalisant près de 70 Md€ d’encours à fin 2021, Arkéa Investment Services a pour objectif de créer des solutions pour protéger et valoriser les placements de ses clients.

François Deltour commente “Je suis ravi de prendre la tête d’Arkéa Investment Services, qui possède de nombreux atouts en banque privée et en gestion d’actifs cotés et non cotés. Je compte m’appuyer sur la compétence et la qualité des équipes ainsi que sur l’expertise de nos affiliés pour intensifier une dynamique de développement et de succès au service de nos partenaires et clients, dans un monde où la finance durable a un rôle moteur à jouer.”

Pour Sébastien Barbe, membre du Comité Exécutif du Groupe Crédit Mutuel Arkéa “Le choix de confier à François Deltour la présidence d’Arkéa IS s’est imposé naturellement. Il connaît le groupe et Arkéa IS depuis de nombreuses années et a su s’entourer d’une équipe solide aux expertises complémentaires. Grâce à sa fine connaissance des enjeux de la gestion d’actifs et de la banque privée, François saura piloter le développement ambitieux de la filiale. Nous allons d’ailleurs continuer à travailler ensemble autour des synergies au sein du Pôle Produits du Crédit Mutuel Arkéa, qui regroupe les activités d’Assurance, de Gestion et d’Immobilier du Groupe“.