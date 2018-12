Ce pôle de gestion de BNPP AM propose une gamme complète et innovante de fonds et solutions en gestion multi-actifs, structurée et quantitative.

Basé à Paris, Franck Nicolas a rejoint BNPP AM le 19 Novembre et rapporte à Anton Wouters, Responsable Solutions & Client Advisory. Au sein de MAQS, cette équipe offre des conseils et des solutions d’investissement dédiées, notamment des stratégies quantitatives et fiduciaires mais aussi la gestion actif-passif (« Liability-Driven Investing ») pour les investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension et les compagnies d’assurances.

Dans ses nouvelles fonctions, Franck Nicolas est en charge de l’élaboration de solutions sur mesure pour les clients, notamment la gestion du bilan, les solutions multi-actifs et les overlays et travaillera en étroite collaboration avec les équipes de ventes institutionnelles et de gestion. Il se concentrera sur le marché français et capitalisera sur le large éventail d’expertises d’investissement de MAQS pour répondre aux besoins croissants des investisseurs en quête de solutions innovantes et sur mesure. MAQS propose une gestion « quantamentale » de premier plan, qui combine savoir-faire quantitatif et capacités d’analyse fondamentale, et place la gestion du risque au coeur de sa philosophie d’investissement.

Franck Nicolas possède une expérience éprouvée de la gestion de portefeuille et de l’ingénierie financière. Il était précédemment en charge de la Direction de la Business Unit Investment & Client Solutions chez Natixis Asset Management depuis 2012, après avoir exercé les fonctions de Directeur de l’Allocation Globale et ALM en 2005 puis Directeur de la Stratégie et de la recherche en 2007. Auparavant, Franck Nicolas a travaillé chez Ixis Asset Management en tant qu’ingénieur financier et Directeur du département d’Ingénierie & Recherche quantitative. Il a débuté sa carrière chez HSBC Midland Bank à Paris et Londres où il a occupé la fonction de gérant obligataire. Franck Nicolas est titulaire d’un Doctorat en Économie de l’Université d’Aix-en-Provence, d’un Doctorat en Gestion de l’Université de Paris I-Sorbonne et d’un MBA de l’école des Hautes Etudes Commerciales de Genève.

Anton Wouters, Responsable Solutions & Client Advisory au sein de BNP Paribas Asset Management, a indiqué : « Nous sommes très heureux d’accueillir Franck Nicolas au sein de BNP Paribas Asset Management. Il possède une expérience considérable dans le conseil et le développement de solutions sur mesure pour les investisseurs institutionnels européens, notamment auprès des investisseurs français. Les investisseurs institutionnels recherchent de plus en plus des solutions qui répondent au mieux à leurs besoins et qui tiennent compte de la nécessité de se prémunir contre les risques liés à la volatilité de marché et de respecter certaines contraintes réglementaires. Son expérience constitue donc un atout supplémentaire précieux pour développer nos offres de solutions sur mesure ».