Cette acquisition reflète l’accent continuellement mis par la société sur l’innovation dans ce domaine

Foxit, l’un des principaux fournisseurs de produits et services PDF innovants qui aident les salariés à accroître leur productivité en améliorant l’utilisation des documents, annonce l’acquisition d’eSign Genie, un des leaders des technologies de signature électronique, ayant son siège à Cupertino en Californie. La solution d’e-signature intuitive, intégrée et sécurisée d’eSign Genie est exploitée par des entreprises de toutes tailles à travers le monde et privilégiée par les professionnels dans les secteurs de la santé, des ONG, du juridique, de l’immobilier et de l’éducation, entre autres.

Le logiciel puissant, complet et ergonomique d’eSign Genie aide ses clients à apposer sur leurs documents des signatures numériques à valeur légale. Grâce à son application riche en fonctionnalités, à des intégrations prédéfinies et à des API, la solution eSign Genie est utilisée par des PME comme par de très grandes entreprises. Elle se classe régulièrement en tête des logiciels d’e-signature dans des bancs d’essai sur diverses plateformes : G2, Capterra, GetApp, Software Advice, SoftwareReviews, etc.

Foxit et eSign Genie collaborent déjà avec succès sur Foxit Sign. Cette solution complète, à valeur légale et sécurisée de workflow de signature électronique, annoncée récemment, facilite la création et la signature de contrats, d’accords et de formulaires dématérialisés afin d’accélérer les transactions dans un monde numérique. La réussite de ce partenariat apporte aux deux entreprises l’assurance de pouvoir agir rapidement pour proposer de nouvelles innovations sur le marché.

« L’acquisition d’eSign Genie s’inscrit dans la volonté de Foxit de fournir les meilleures solutions de productivité innovantes aux travailleurs intellectuels dans tous les secteurs », souligne Phil Lee, Chief Revenue Officer de Foxit. « Nous sommes convaincus que les utilisateurs de Foxit Sign comme d’eSign Genie bénéficieront de la collaboration de ces deux puissantes plateformes et nous nous engageons à intégrer ces solutions sans perturbations pour eux. »

L’intégration des fonctionnalités d’eSign Genie dans Foxit Sign augmentera les capacités de support pour les clients actuels et futurs tout en apportant de nouvelles offres technologiques. eSign Genie continuera de fonctionner de manière indépendante, au service de ses clients existants, et accélérera encore son expansion à l’international. Les clients actuels d’eSign Genie tireront désormais davantage profit de la présence mondiale de Foxit et de son expertise dans les documents PDF.

L’acquisition d’eSign Genie, qui s’intégrera de manière transparente dans la solution Foxit Sign à l’avenir, ouvre la voie à de futures innovations significatives. Elle pose une brique supplémentaire dans la stratégie de Foxit visant à fournir des solutions multiplateformes à ses clients. Foxit Sign est un service de signature électronique à valeur légale de premier ordre, permettant de préparer et de réunir des documents importants signés.